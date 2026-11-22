Cielo poco nuboso o despejado marcará el día en toda la provincia de Zaragoza, con temperaturas máximas en ligero descenso en el sistema Ibérico y sin cambios en el resto. Un viento del oeste y noroeste, moderado y ocasionalmente fuerte, podría sorprender con alguna racha intensa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente templado

El cielo de Zaragoza se despierta esta mañana despejado, con unas temperaturas que comienzan en torno a los 8 grados y que alcanzarán una agradable máxima de 18. La luz del sol, que saldrá a las 08:01, brillará sobre la ciudad durante prácticamente nueve horas, iluminando un día que se presenta sin posibilidad de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las suaves brisas, que soplan desde el norte a unos 15 km/h, aportarán frescura, aunque en algunos momentos la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá confortable, con valores por la tarde en torno a los 16 grados. Ya por la noche, la atmósfera se tornará más serena y templada, rondando los 14 grados. La humedad, aunque variará entre el 50% y el 95% a lo largo del día, no será suficiente para que sintamos un ambiente pesado en ningún momento. En resumen, un día encantador para pasear y disfrutar de la luz que nos ofrece esta vibrante ciudad.

Calatayud: nubes y viento fuerte con lluvia

Las nubes amenazadoras flotan sobre Calatayud, presagiando un día inestable que alterará la rutina habitual. Al amanecer, la temperatura baja apenas a 5°C, mientras que el viento sopla con fuerza, creando una sensación fría que invita a abrigarse.

A medida que avanza la mañana, se prevén lluvias con una probabilidad del 15% y ráfagas que alcanzarán los 45 km/h, aunque la tarde parece ofrecer un respiro, pues las precipitaciones cesarán y el viento amainará. La humedad no dará tregua, oscilando entre el 50% y el 85%, así que es mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un día lleno de sorpresas.

Tarazona: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presentará tranquilo durante la mañana y la tarde, con un cielo ligeramente nublado y temperaturas agradables que oscilarán entre 7 y 16 grados. Aunque hay una mínima posibilidad de lluvia, se prevé un viento suave que no afectará las actividades al aire libre.

Resulta un día ideal para pasear y disfrutar del ambiente relajado que ofrece. Las temperaturas invitan a salir y participar en las actividades diarias, haciendo de esta jornada una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre.