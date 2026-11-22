Hoy 22 de noviembre de 2026, en toda la provincia de Bilbao, se prevén intervalos de nubes medias y bajas, junto a lluvias débiles y chubascos en el tercio norte durante la madrugada y posibles en la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán ligeros ascensos en Álava. Viento flojo a moderado del oeste, con rachas fuertes en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y ambiente fresco

El cielo se presenta como un lienzo gris en la mañana de hoy en Bilbao, anticipando un día de intensa lluvia que acompañará a los bilbaínos desde el amanecer. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados, pero la sensación térmica podría resultar incluso más fresca, como si el viento del noroeste, que soplará a 30 km/h con rachas de hasta 50, quisiera recordarnos que el invierno aún no se ha despedido. La humedad, que alcanzará picos del 85%, aportará ese aire denso y cargado que hace que la lluvia parezca aún más inminente.

Ya por la tarde, los chubascos no darán tregua y aunque el sol intentará asomarse tímidamente por el horizonte al caer la tarde, el riesgo de precipitaciones persistirá. A medida que el día avance hacia su culminación, el termómetro no superará los 18 grados, dejando un ambiente fresco y húmedo para la noche que caerá a las 17:41, cuando la oscuridad se apodere de la ciudad. Con todo, las nubes dominarán el cielo mientras tanto, ofreciendo una atmósfera dramática que invita a refugiarnos en lo acogedor de nuestros hogares.

Nuboso y lluvioso con viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta grisácea, con nubes amenazantes que parecen estar en constante movimiento, anticipando una jornada de tiempos cambiantes. El ambiente es fresco y aunque las primeras gotas de lluvia pueden aparecer, es en la tarde cuando el cielo se desahogará con puntualidad, dejando caer un intenso aguacero que podría alterar los planes de muchos.

A medida que avanza el día, se espera un descenso notable en las temperaturas, con máximas que apenas alcanzarán los 18 grados. El viento, que soplará con fuerza a 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, acentuará la sensación térmica, que puede bajar hasta los 8 grados. Con un 100% de probabilidad de lluvia tanto por la mañana como por la tarde-noche, es mejor no olvidar el paraguas y prepararse para una jornada fresca y húmeda.

Guecho: cubierto y lluvioso todo el día

La jornada en Guecho se despierta bajo un cielo completamente cubierto. Con una probabilidad de lluvia del 100%, no se espera que la mañana escape del agua. Las temperaturas rondarán entre los 12 y 14 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 10 grados, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual. Los vientos, que soplarán desde el oeste a una media de 30 km/h, podrán presentar ráfagas de hasta 50 km/h, por lo que es recomendable asegurarse de llevar paraguas y abrigo.

A medida que avance la tarde, las condiciones seguirán siendo igualmente adversas, con lluvia persistente y una temperatura que alcanzará un máximo de 17 grados. La humedad se mantendrá alta, superando el 80%, lo que hará que el ambiente sea pesado. Con un total de 9 horas y 27 minutos de luz, es un día para mantenerse en casa o buscar refugio, ya que las probabilidades de lluvia continuarán intactas durante la noche.

Santurce: cielos nublados y posibles lluvias

Las condiciones para este día se prevén con un tiempo algo nublado, manteniendo temperaturas agradables que oscilarán entre los 9 y 17 grados. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la mañana y a lo largo de la tarde-noche y los vientos soplarán de manera moderada, proporcionando un entorno tranquilo.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo tranquilo, quizás por el parque, o para realizar actividades cotidianas. La atmósfera invitará a relajar la mente mientras se disfruta de un café en la terraza, a pesar del inesperado aguacero que podría surgir.

Lluvias persistentes y ambiente gris en Basauri

Esta mañana en Basauri, el tiempo se presenta gris y lluvioso, con temperaturas alrededor de 9 grados y una sensación térmica más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, por lo que es recomendable llevar paraguas, ya que las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados. La tarde y noche traerán consigo más lluvias, así que si planeas salir, asegúrate de vestir adecuadamente y estar preparado para el mal tiempo.