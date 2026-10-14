Sánchez saca pecho a costa de Ayuso: presume de liderar el crecimiento económico europeo, pero el 22% lo aporta Madrid

Pedro Sánchez ha sacado pecho del crecimiento económico de España a costa de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno ha celebrado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúe a España como la gran economía de la eurozona que más crecerá este año. Sin embargo, más de una quinta parte de ese crecimiento lo aporta la región que preside Isabel Díaz Ayuso.

El FMI ha publicado este martes su informe de Perspectivas de la Economía Mundial. En él ha elevado en cuatro décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,5%, frente al 2,1% que anticipó en julio. Para 2027 mantiene un avance del 1,8%. La cifra de este año duplica con holgura el 1,1% que el organismo prevé para el conjunto de la eurozona.

Sánchez ha celebrado el dato. Ha presumido de que España encabeza el crecimiento entre las principales economías del euro «sin pedirle sacrificios a la gente». El Gobierno ha hecho suya la revisión del Fondo, que se acerca a su propia previsión: a finales de junio, el Ejecutivo situó en el 2,6% su estimación de crecimiento para este año.

Pero ese crecimiento no se reparte por igual en el territorio. El 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó que la Comunidad de Madrid ya representa un quinto del PIB español, tras crecer un 2,7% en 2025, una décima más que el conjunto del país. Según las previsiones disponibles, este año volverá a crecer entre dos y tres décimas por encima de la media nacional.

BBVA Research ha situado en el 2,7% el crecimiento previsto para la Comunidad de Madrid en 2026, frente al 2,4% que estima para el conjunto de España. El servicio de estudios atribuye ese diferencial al dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, y al efecto refugio que ofrece la región frente a otros mercados.

La tendencia ya se ha reflejado en los datos trimestrales. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el PIB madrileño cerró el cuarto trimestre de 2025 con un crecimiento interanual del 2,9%, tres décimas más que la media española.

Con esos datos, la aportación de Madrid al crecimiento nacional supera su propio peso en la economía. La región supone el 20% del PIB y crece entre dos y tres décimas más que España, que lo hará al 2,5% según el FMI. Con esas cifras, la Comunidad de Madrid aportaría entre el 21,6% y el 22,4% de todo el crecimiento del país. Es decir, más de una quinta parte del avance de la economía española sale de Madrid.

La paradoja es evidente. Sánchez ha presumido de un crecimiento en el que tiene un peso determinante la comunidad gobernada por su principal adversaria política. Con ella, el Gobierno mantiene un enfrentamiento constante en materia fiscal y de financiación autonómica.

La Comunidad de Madrid ha defendido de forma reiterada su modelo de rebajas fiscales como palanca para atraer inversión y empleo. Desde 2019 ha aprobado 35, entre ellas ocho dirigidas a la compra de vivienda. La última la anunció Ayuso la semana pasada. El Ejecutivo central ha calificado este modelo en numerosas ocasiones de dumping fiscal.

Además, el mismo informe del FMI matiza el mensaje triunfalista del Gobierno. El organismo prevé que la inflación en España alcance una media del 3,7% en 2026. Son siete décimas más que en su informe de primavera y supera el 3,1% estimado para la eurozona. El dato choca con el «sin sacrificios» del presidente, ya que la subida de precios merma el poder adquisitivo de los hogares.

El Fondo también mantiene la tasa de paro en España en el 9,8% este año y el próximo. Supone una mejora respecto al 10,5% de 2025, pero sigue muy por encima del 6,3% previsto para el conjunto de la zona euro.

Para 2027, el FMI es menos optimista que el Gobierno. El Ejecutivo espera una expansión del 2,2%, mientras que el Fondo la rebaja al 1,8%, lo que anticipa una desaceleración de la economía española el próximo año.