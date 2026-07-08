El FMI contradice el optimismo de Sánchez y asegura que el PIB español crecerá sólo un 2,1% este año

La previsión del FMI para España es más pesimista este año que la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que a principios de junio anticipó una expansión del 2,2% en 2026, pero que para 2027 apunta a un crecimiento del 1,7%, una décima menos que el Fondo.

Asimismo, la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha asegurado que sus expectativas de crecimiento sobre la economía española se encuentran por debajo de las presumida por el Gobierno de Sánchez.

Concretamente apunta que crecerá a un ritmo del 2,1%, lo que supone una desaceleración de siete décimas en comparación con la expansión del 2,8% de 2025 y una previsión de cinco décimas inferior que la del Ejecutivo español (2,6%). Mientras tanto, de cara a 2027 mantiene el pronóstico de crecimiento del 1,8%.

En la misma línea, también se sitúa por debajo del pronóstico para España de la Comisión Europea, que en mayo situó en el 2,4% su previsión de crecimiento para España en 2026 y en el 1,9% la de 2027.

De su lado, a finales del pasado mes de junio, el Gobierno español mejoró en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 2,6%, y elevó una décima su estimación para 2027, hasta el 2,2%, mientras que para 2028 y para 2029, prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente.

En la rueda de prensa para presentar la actualización de previsiones, Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, ha destacado en el caso de España unos resultados «mejores de lo esperado» en el primer trimestre y que algunas medidas de apoyo energético compensaron el impacto negativo del aumento de los precios de la energía.

«Cabe destacar que la alta proporción de energías renovables también ha contribuido a la resiliencia de España», ha comentado la funcionaria del FMI, que espera que la demanda interna siga impulsando el crecimiento de la economía española, aunque ha advertido de que los riesgos para esta perspectiva se inclinan a la baja.

En cuanto a los pronósticos para la zona euro, el FMI ha vuelto a revisar a la baja sus expectativas y algunas de sus principales economías, como Alemania o Francia.

Así, la institución ha recortado en dos décimas su previsión de crecimiento del PIB de la eurozona, hasta el 0,9% en 2026, mientras que ha mantenido en el 1,2% la expectativa de 2027.

La rebaja en el crecimiento esperado de la zona euro refleja el debilitamiento estimado en la expansión de sus dos mayores economías. En concreto, ha rebajado al 0,7% en 2026 y al 1% en 2027 el aumento esperado del PIB de Alemania, recortando en una décima la previsión anterior para este año y en dos la del próximo.

En cuanto a Francia, las nuevas proyecciones del FMI contemplan un ritmo de crecimiento este año del 0,6%, tres décimas por debajo del anticipado en abril, mientras que han mantenido en el 0,9% el crecimiento esperado en 2027. De su lado, Italia ha logrado mantener en el 0,5% la previsión de crecimiento para cada uno de los dos ejercicios.