El Gobierno usa la agencia pública Efe para hacer campaña y agitar la calle: «Maricarmen se va, pero la lucha sigue»

El Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo uso de la agencia pública Efe que preside Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021, para hacer campaña a favor del Ejecutivo socialcomunista. Una utilización de los recursos del Estado con intereses partidistas en periodo ya electoral.

En concreto, según ha podido comprobar OKDIARIO, la agencia pública controlada por el Gobierno ha recurrido a uno de sus portales temáticos —los conocidos como verticales— a fin de hacer propaganda en favor de la gestión de PSOE y Sumar, silenciando por completo al PP, principal partido de la oposición.

Así ha ocurrido con el sitio Efeminista -creado en 2018 en el ente público- y el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida el pasado miércoles tras ser desahuciada por orden judicial del piso del barrio madrileño de Retiro, en el que vivía desde 1956.

Este vertical de la agencia pública Efe distribuye consignas a favor del Gobierno a través de su newsletter Sin permiso, estrenada en 2025. De acceso abierto y gratuito para todo ciudadano que se registre y solicite el envío de la misma, este boletín informativo abordó el caso de Maricarmen en su edición del viernes 9 de octubre, es decir, en pleno periodo electoral ya bajo lupa de la Junta Electoral Central (JEC) ante posibles incumplimientos de la Loreg.

EXTRACTO DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE EFEMINISTA. En este boletín, el Gobierno usa la agencia pública Efe para hacer campaña y agitar la calle.

Este boletín del 9 de octubre decía: «Quince días después ha muerto (Maricamen) sin poder regresar, pese a que finalmente se había alcanzado un acuerdo para hacerlo. La noche del miércoles, entre velas y lágrimas, en la Puerta del Sol se escuchaba una frase que quizá explique mejor que ninguna otra lo ocurrido estas semanas: Maricarmen se va, pero la lucha sigue», dice la newsletter de Efeminista, agitando así la calle, que es justo lo que quiere el Ejecutivo de izquierdas para movilizar voto de cara a las elecciones generales anticipadas al próximo 29 de noviembre.

Silencia al PP

Resulta llamativo cómo aquí la agencia pública Efe silencia que fue el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, la institución que medió entre la empresa propietaria del piso de Maricarmen, Urbagestión, y los representantes legales de esta mujer para alcanzar dicho acuerdo.

A través de este boletín informativo, los ciudadanos pueden acceder al portal Efeminista, en concreto, a la entrada titulada Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas por el derecho a la vivienda, donde también queda en buen lugar el Ejecutivo de Sánchez.

«El ejemplo y el rostro de Maricarmen acompañaron las primeras semanas de movilizaciones tras su desahucio y, desde el hospital, hizo vídeos para pedir la aprobación del decreto Maricarmen con medidas de vivienda, mientras que el Ejecutivo impulsó dos decretos, que terminó tumbando el Congreso de los Diputados. Tras el adelanto de las elecciones generales, el Gobierno ha aprobado de nuevo dos decretos de vivienda, que se debatirán y votarán en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre», recoge esta entrada de Efeminista.

Esto último, además, no es sólo propaganda, sino que también falta a la verdad, puesto que el orden del día de la Diputación Permanente del Congreso convocada para el 16 de octubre no incluye la convalidación o derogación de sendos decretos de vivienda (el de contenido antidesahucios y el de alquileres indefinidos), sino de otros dos textos.

El primero es el que permite condonar a los afectados por la DANA de octubre de 2024 las cantidades que hubieran recibido como anticipo, siempre que su renta y patrimonio no excedan de unos límites determinados.

Y el segundo de los textos a convalidar por la Diputación Permanente del 16 de octubre es el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, que incluye una limitación a la subida de la tarifa regulada del gas y la extensión de los descuentos a los carburantes hasta final de año.