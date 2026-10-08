Sánchez cancela el AVE a Sevilla y contrata un avión privado para ir a sus actos electorales de este fin de semana

Pedro Sánchez ha cancelado el AVE que tenía este sábado a Sevilla y ha contratado un contaminante avión privado para ir a su primer acto electoral en Dos Hermanas.

El presidente del Gobierno opta de nuevo por el avión para ir a un acto de partido durante el fin de semana. Lejos de ir en coche desde Moncloa hasta Sevilla, el presidente del Gobierno ha decidido alquilar un avión privado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El presidente tiene previsto salir desde la Terminal Ejecutiva del aeropuerto a primera hora de la mañana. Aterrizará en el aeropuerto de Sevilla antes de que comience el encuentro con el que arranca su gira por España tras saberse que convoca elecciones generales.

Esta vez ha decidido contratar un avión privado cuyo alquiler cuesta desde unos 1.600 a 4.000 euros por hora para los modelos más pequeños, y desde 6.000 hasta más de 15.000 euros por hora para aeronaves grandes o de largo alcance.

Al coste económico se suma el coste medioambiental. Viajar en jet privado en una ruta Madrid-Sevilla contamina tres veces más que el avión comercial y casi 40 veces más que optar por el AVE, el cual cubre el trayecto en unas dos horas y media utilizando energía mayoritariamente renovable.

Pedro Sánchez suele utilizar los sábados por la mañana para tener actos de partido. En otras ocasiones, el presidente ha llegado a programar actos institucionales en la misma ciudad que el evento del PSOE para utilizar el Falcon. Por ejemplo, acudió a un concierto con Begoña Gómez en Barcelona e hicieron que pareciera una visita oficial colocando una foto de su lema del No a la guerra.

Acto para nombrar a María Jesús Montero

El PSOE confirmó la información que adelantó OKDIARIO de que Pedro Sánchez iniciaría los actos de partido de cara a las elecciones en el feudo socialista de Dos Hermanas. El PSOE lleva gobernando allí más de 40 años y Pedro Sánchez le dio la Medalla de Oro de la Ciudad de Dos Hermanas y el nombramiento de hijo adoptivo y predilecto a su alcalde Francisco Toscano.

Este periódico ha podido confirmar que el encuentro en Dos Hermanas será para nombrar a María Jesús Montero como jefa de su campaña electoral. Montero recuperará así su poder al lado del presidente y será su persona de máxima confianza en su camino hacia las urnas. La ex ministra y vicepresidenta del Gobierno tendrá un papel protagonista durante las próximas semanas.

Tras visitar Sevilla, Sánchez volverá a Madrid en su avión privado y al día siguiente se trasladará hasta Ponferrada. En la mencionada ciudad hará un gran acto de campaña multitudinario.