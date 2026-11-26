El clima de España podría experimentar cambios importantes durante las próximas décadas. Roberto Brasero, uno de los meteorólogos más conocidos del país, ha advertido que los veranos serán cada vez más calurosos y estarán marcados por olas de calor más frecuentes e intensas. Una tendencia que también afectará al invierno, con menos episodios de frío extremo, y que coincide con las conclusiones de los últimos informes científicos sobre el cambio climático.

Los veranos serán más extremos

La advertencia de Roberto Brasero no se limita a que las temperaturas vayan a subir unos grados. El meteorólogo apunta a un escenario en el que las olas de calor serán más frecuentes y duraderas, mientras que los registros máximos podrían seguir superándose durante los próximos años. Esto supondría que los episodios de calor intenso dejarían de ser situaciones excepcionales para convertirse en una característica cada vez más habitual del verano español.

Los datos oficiales respaldan esta preocupación. Según el informe sobre el estado del clima de España de 2025, publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el verano de 2025 fue el más cálido de toda la serie histórica, empatado con 2022. Además, España registró tres olas de calor durante aquella estación y aproximadamente uno de cada tres días estuvo bajo una situación de ola de calor.

Inviernos con menos frío

El invierno tampoco quedará al margen de esta transformación. Roberto Brasero considera que los episodios de frío extremo serán cada vez menos habituales y que las temperaturas invernales tenderán a ser más suaves. Esto no significa que vayan a desaparecer las heladas, las nevadas o las entradas de aire polar, sino que su frecuencia y duración pueden reducirse conforme avance el calentamiento global.

Más DANAs y episodios extremos

Otro de los aspectos que preocupa al meteorólogo es la intensidad de determinados fenómenos meteorológicos. Roberto Brasero advierte que las DANAs pueden provocar episodios de lluvias torrenciales y granizo en cualquier época del año. Estos sistemas atmosféricos pueden generar precipitaciones muy intensas en zonas concretas, incluso cuando en territorios cercanos apenas llueve.

El mensaje de fondo coincide con los registros de las últimas décadas, ya que España se enfrenta a un clima progresivamente más cálido, con veranos más largos y extremos y cambios importantes en el comportamiento de las estaciones. El gran desafío será evitar que esta tendencia siga acelerándose.