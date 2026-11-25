Las lluvias que han marcado buena parte de noviembre podrían dar paso a un episodio de frío más intenso durante los últimos días del mes, con precipitaciones en el norte peninsular y nevadas en zonas de montaña, según la previsión de Jorge Rey basada en las Cabañuelas. El joven sitúa este cambio meteorológico entre el 26 y el 27 de noviembre, fechas en las que espera la llegada de aire marítimo polar y nuevas borrascas por el norte y el noroeste.

Esto dejaría menos precipitaciones en comunidades como Andalucía y Extremadura en comparación con las jornadas anteriores. Asimismo, favorecería «nevadas importantes en las zonas de alta montaña» y la aparición de los primeros copos en cotas medias. La AEMET sitúa la cota de nieve para este miércoles entre los 900 y los 1.400 metros en el norte, mientras que en la zona centro oscilará entre los 1.300 y los 1.700 metros.

Jorge Rey anticipa la llegada de aire polar a finales de noviembre

Tras varios días caracterizados por el paso de frentes y las lluvias, Jorge Rey prevé la entrada de esta masa de aire frío, que favorecerá el desplazamiento de las borrascas hacia el norte y el noroeste de la Península. «Éstas entrarían más algo más por el norte y el noreste, ya no tanto lluvias en Andalucía o Extremadura, además, esto trae nevadas en alta montaña con mucha importancia, los primeros copos en cotas medias y todo este cambio ahora más hacia el norte y no tanto lluvias que entran por el suroeste y oeste de España».

«Las temperaturas continuarán en descenso en la Península y Baleares, salvo en el noroeste, donde se espera que asciendan ligeramente. En Canarias se prevén ascensos ligeros. Se darán heladas débiles en los Pirineos», confirma la AEMET en su web.

De cara al fin de semana, «el sábado llegan fuertes lluvias al sur de Galicia y también se esperan en Salamanca o Ávila. Unos 40 o 50 litros por muchos de sus puntos, y hasta 70 localmente. Son lluvias que abarcan La Rioja, Navarra, Extremadura, Zaragoza, muchas zonas del norte y oeste de España, y con intensidad por toda Castilla y León», afirma Jorge Rey.

Tiempo en diciembre y enero

Con la llegada de diciembre, el frío y las precipitaciones volverán a cobrar protagonismo, especialmente en el norte de España. El joven señala los días 8 y 9 de diciembre como fechas clave por la posible llegada de una «nortada», coincidiendo con la luna nueva. Este episodio dejaría lluvias en buena parte de la mitad norte peninsular, mientras que las precipitaciones serían más débiles en Baleares y el área mediterránea. También espera nevadas importantes en zonas de montaña y no descarta que los copos puedan llegar a ciudades como Burgos, Soria o Vitoria.

En cuanto a lo que sucederá después, Rey pronostica el regreso del anticiclón, con cielos más despejados y una subida generalizada de las temperaturas. Una tregua meteorológica que, según su previsión, se mantendría hasta las fechas navideñas. Sin embargo, la Navidad no vendrá acompañada de la nieve que muchos esperan. Aunque el joven anuncia una intensa ola de frío en Europa a partir del 22 de diciembre, considera que sus efectos en España serán diferentes. Aquí predominarían las nieblas, especialmente en las cuencas del Duero y del Ebro, y se registrarían jornadas frescas, aunque con algunos ratos de sol.

A partir del 27 de diciembre, empezarán a llegar frentes desde el oeste que podrían afectar también a los primeros días de enero, aunque espera que lo hagan en un contexto de cierta estabilidad. Estas entradas atlánticas también podrían dejar nuevas precipitaciones en diferentes puntos de la Península.

El pronóstico de Jorge Rey se extiende a los primeros días de 2027, para los que anticipa un cambio importante coincidiendo con la luna nueva de Reyes. El joven prevé una combinación de masas de aire frío continental y polar con humedad, una situación que podría favorecer nevadas abundantes en el norte y el este de España. Además, advierte de que enero podría estar marcado por varios episodios de frío propios del invierno.

Esta semana, la llegada de una masa de aire polar provocará un importante descenso de las temperaturas en España durante este miércoles y jueves, con máximas inferiores a los 10 °C en amplias zonas del interior, heladas nocturnas y nevadas en las principales cordilleras. La AEMET ha activado avisos por lluvia, nieve, viento y temporal marítimo en numerosas provincias, con especial atención al norte peninsular. En el Pirineo oscense podrían acumularse más de 30 centímetros de nieve en las cotas más altas. A partir del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque persistirán las heladas y algunas precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y Baleares. De cara al domingo 29 de noviembre, coincidiendo con la jornada electoral, se espera la llegada de un nuevo frente atlántico que podría dejar lluvias en el noroeste y otros puntos de la Península.