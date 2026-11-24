El Black Friday está cada vez más cerca y Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos.

Este martes 24 de noviembre encontramos ofertas interesantes en tecnología, pequeños electrodomésticos, moda, belleza y artículos para el hogar, con rebajas que permiten adelantar las compras navideñas y ahorrar antes de que llegue el gran día.

Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado