Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos
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El Black Friday está cada vez más cerca y Amazon continúa calentando motores con nuevos descuentos en cientos de productos.
Este martes 24 de noviembre encontramos ofertas interesantes en tecnología, pequeños electrodomésticos, moda, belleza y artículos para el hogar, con rebajas que permiten adelantar las compras navideñas y ahorrar antes de que llegue el gran día.
Ofertas Black Friday en Amazon, en directo: última hora de los descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Amazon rebaja un 32 % estas cápsulas de omega-3 con EPA y DHA: 210 unidades por 18,89 euros
Las cápsulas de Omega 3 con EPA y DHA están disponibles en Amazon por 18,89 euros, frente a los 27,97 euros de su precio recomendado. El envase incluye 210 cápsulas y el fabricante indica una dosis diaria de 3.000 mg.
Su fórmula aporta ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, relacionados con el funcionamiento normal del corazón y el cerebro y el mantenimiento de la salud ocular. Es una opción para quienes buscan incorporar omega-3 a su alimentación diaria.
Amazon rebaja un 13 % estas cápsulas de omega-3 de Solgar: cuestan 14,72 euros
Las cápsulas Solgar Omega-3 Doble Concentración están disponibles en Amazon por 14,72 euros, frente a los 17 euros de su precio mediano. Este complemento contiene EPA y DHA, dos ácidos grasos esenciales omega-3 que se encuentran habitualmente en pescados azules como el salmón, la caballa y las sardinas.
Los ácidos grasos EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de ambos. El envase incluye 30 cápsulas.
Amazon rebaja un 33 % esta aspiradora de tapicerías Rowenta Clean It Hot & Cold: cuesta 154,99 euros
La Rowenta Clean It Hot & Cold está disponible en Amazon por 154,99 euros, frente a los 229,99 euros de su precio recomendado. Este limpiador de tapicerías permite utilizar agua fría o caliente, que alcanza hasta 60 °C para ayudar a eliminar la suciedad más persistente.
Su sistema 3 en 1 pulveriza, frota con un cepillo y aspira con una potencia de 1.150 W y una succión de hasta 13 kPa. Incluye cabezales intercambiables y un depósito independiente para mantener separada la suciedad de las mascotas.
Amazon rebaja un 46 % este robot aspirador Roomba con base multifunción: cuesta 379 euros
El iRobot Roomba Plus 575 Combo está disponible en Amazon por 379 euros, frente a los 699 euros de su precio recomendado. Este robot aspirador y friegasuelos ofrece una potencia de succión de 25.000 Pa, mopas giratorias DualClean y un sistema de navegación con inteligencia artificial y tecnología LiDAR.
Incluye una base AutoWash que lava y seca las mopas con calor y permite hasta 90 días de autonomía. También detecta las alfombras y eleva las mopas para evitar mojarlas, mientras que sus cepillos antienredos facilitan la limpieza del pelo de las mascotas.
Amazon rebaja un 25 % este escritorio elevable VASAGLE: cuesta 101,99 euros
El escritorio eléctrico VASAGLE de 140 x 60 cm está disponible en Amazon por 101,99 euros, frente a los 135,99 euros de su precio mediano. Permite regular la altura con un solo botón y guardar hasta cuatro posiciones favoritas para alternar entre trabajar sentado y de pie.
Incluye tomas de corriente, cajón, ganchos y bandeja para organizar los accesorios. Su motor funciona por debajo de los 50 dB y cuenta con sistema anticolisión. La estructura de acero soporta hasta 70 kg.
Amazon rebaja estas zapatillas Reebok Glide para niños: cuestan 31,33 euros en el Black Friday
Las Reebok Glide para niños están disponibles en Amazon por 31,33 euros con motivo del Black Friday. Estas zapatillas deportivas tienen un diseño versátil, fácil de combinar con diferentes prendas y pensado para el uso diario.
Incorporan una entresuela de EVA para mayor comodidad y una suela dentada de goma. Su exterior es sintético, llegan hasta el tobillo y se pueden lavar a máquina.
Amazon rebaja un 46 % este sérum Revitalift de L’Oréal Paris: cuesta 12,99 euros
El sérum facial L’Oréal Paris Revitalift Filler con ácido hialurónico y PDRN está disponible en Amazon por 12,99 euros, frente a los 23,90 euros de su precio recomendado. Su fórmula combina PDRN+ vegano con un 1,5 % de ácido hialurónico de triple peso molecular para hidratar y mejorar el aspecto de la piel.
La marca promete una reducción de las arrugas con seis semanas de uso continuado. Se recomienda aplicar de dos a tres gotas por la mañana y por la noche sobre el rostro y el cuello limpios, antes de la crema hidratante.
Amazon rebaja un 15 % esta máscara LED facial de RENPHO: cuesta 135,99 euros
La máscara LED facial inalámbrica de RENPHO está disponible en Amazon por 135,99 euros. Cuenta con 204 luces LED y tres modos de tratamiento con diferentes intensidades para incorporar a la rutina de cuidado facial en casa.
Incluye dos controles magnéticos intercambiables, temporizador automático de 10 minutos y una autonomía de hasta 40 minutos por mando. Su diseño de silicona flexible incorpora bandas ajustables para adaptarse al rostro.
Amazon rebaja un 34 % el corrector de ojeras Maybelline Instant Anti-Age: cuesta 6,79 euros
El corrector Maybelline Instant Anti-Age Borrador en tono 01 Light está disponible en Amazon por 6,79 euros, frente a los 10,30 euros de su precio recomendado. Ayuda a disimular ojeras, bolsas e imperfecciones, además de iluminar el rostro.
Su fórmula contiene bayas de goji y Haloxyl, ofrece cobertura modulable y promete hasta 12 horas de duración. Incorpora un aplicador de esponja para facilitar su aplicación.
Amazon rebaja un 48 % la base de maquillaje Maybelline Super Stay Lumi-Matte: cuesta 7,30 euros
La Maybelline Super Stay Lumi-Matte en tono 115 está disponible en Amazon por 7,30 euros, frente a los 13,99 euros de su precio recomendado. Esta base ofrece una cobertura modulable con acabado mate luminoso y una textura ligera.
Su fórmula promete hasta 30 horas de duración y resistencia al sudor y a la transferencia. Se puede aplicar con los dedos o con una esponja para conseguir el acabado deseado.
Amazon rebaja un 38 % estas zapatillas adidas Strutter para hombre: cuestan 40,53 euros
Las adidas Strutter para hombre están disponibles en Amazon por 40,53 euros, frente a los 65 euros de su precio recomendado. Estas zapatillas combinan un diseño deportivo de inspiración clásica con una parte superior de piel lisa y detalles perforados.
Incorporan cierre de cordones, plantilla ligera de EVA Adibouncy y una mediasuela gruesa esculpida. Además, cuentan con las clásicas tres bandas de adidas y una suela diseñada para ofrecer agarre.
Amazon rebaja un 21 % esta freidora de aire Cosori de 8,6 litros: cuesta 149,98 euros
La Cosori Dual Blaze TwinFry Compact de 8,6 litros está disponible en Amazon por 149,98 euros, frente a los 189,99 euros de su precio recomendado. Cuenta con revestimiento cerámico sin PFAS ni teflón y cuatro elementos calefactores que distribuyen el calor por ambos lados para cocinar sin tener que dar la vuelta a los alimentos.
Permite utilizar una o dos zonas de cocción e incorpora seis funciones, además de los modos SYNC y MATCH para preparar varios platos a la vez. Sus cestas son aptas para lavavajillas y ofrece hasta un 61 % de ahorro energético frente a un horno tradicional.
Esta vaporeta de mano de 4 bares cuesta 60,01 euros en Amazon y está cerca de su precio mínimo reciente
Limpiar a fondo diferentes rincones de la casa puede resultar más sencillo con una vaporeta de mano. Este modelo de Cakoai alcanza los 120 °C y cuenta con una potencia de vapor de 4 bares, seis niveles ajustables y un depósito de 1.700 ml. Además, se calienta en solo 13 segundos e incluye 16 accesorios para limpiar superficies de la cocina, el baño, juntas, ventanas, tapicerías o el coche. Ahora cuesta 60,01 euros en Amazon, un 5 % menos y por debajo de los 63,17 euros que marcó como precio más bajo en los últimos 30 días.
El pack de batidos infantiles PediaSure de vainilla baja a 15 euros en Amazon con un 23 % de descuento
El PediaSure Drink de vainilla es un complemento alimenticio infantil que aporta proteínas, vitaminas y minerales, entre ellos calcio, hierro y vitamina C. También contiene probióticos y está pensado para complementar la alimentación de los niños. Este pack incluye ocho batidos de 200 ml, con un total de 1,6 litros. Ahora está disponible en Amazon por 15 euros, frente a los 19,50 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 4,50 euros.
El pack de 8 suavizantes Lenor cae a 19,99 euros en Amazon con un 49 % de descuento
Hacer acopio de productos para la colada también puede salir más barato con esta oferta de Amazon. El pack de Lenor Aire Fresco Brisa Limpia incluye ocho unidades de suavizante, con capacidad para 50 lavados cada una, por lo que suma un total de 400 lavados. Su fórmula está diseñada para mantener el frescor de la ropa incluso cuando se seca en ambientes húmedos o bajo el sol directo. Ahora cuesta 19,99 euros, frente a los 39,30 euros de su precio habitual, con una rebaja del 49 %.
El despertador inteligente Echo Spot de Amazon se desploma a 49,99 euros: un 58 % de descuento
El Amazon Echo Spot es mucho más que un despertador convencional. Este dispositivo inteligente en color blanco combina una pantalla con un altavoz que ofrece sonido de calidad y permite consultar la hora, las alarmas y otra información de un vistazo. También integra Alexa para controlar dispositivos compatibles, escuchar música o resolver consultas mediante comandos de voz. Además, incluye acceso anticipado a Alexa+. Ahora cuesta 49,99 euros en Amazon, frente a los 119,99 euros de su precio recomendado, lo que supone un ahorro de 70 euros.
Las mejores ofertas de hoy, martes 24 de noviembre en Amazon
Durante todo el día iremos recopilando los chollos más destacados, comparando sus precios habituales para ayudarte a encontrar las mejores oportunidades.
Amazon rebaja un 39 % este pack de 3 calzoncillos Calvin Klein para hombre: cuesta 27,18 euros
El pack de 3 calzoncillos Calvin Klein Hip Briefs está disponible en Amazon por 27,18 euros, frente a los 44,90 euros de su precio recomendado. Esta ropa interior combina un diseño clásico con una cintura elástica con el logotipo de la marca.
Está confeccionada con un 95 % de algodón y un 5 % de elastano, un tejido suave y elástico que se adapta al cuerpo. Su diseño de tiro medio está pensado tanto para el uso diario como para hacer deporte.