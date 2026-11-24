La recta final del mes de noviembre estará marcada por el paso de varios frentes atlánticos que dejarán lluvias, especialmente en el norte y el oeste peninsular. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Galicia y Cantabria serán algunas de las zonas donde las precipitaciones tengan mayor protagonismo.

A este escenario se le sumará un descenso progresivo de las temperaturas. El frío ganará intensidad durante las próximas jornadas y favorecerá la aparición de heladas en zonas del interior. La nieve también podría llegar a los principales sistemas montañosos.

La nieve y las heladas ganarán protagonismo

Este martes llegará un frente que dejará lluvias en buena parte de la península. Galicia será una de las comunidades más afectadas, con posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas. También se esperan lluvias en el norte de Cáceres y el sur de Ávila. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.400 metros de altura en la cordillera Cantábrica.

24/11 00:06 AVISOS MAÑANA | España: lluvias, costeros, nevadas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv https://t.co/HbBfRNd3aY — AEMET (@AEMET_Esp) November 23, 2026

El miércoles continuará el descenso térmico con la llegada de una masa de aire frío. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte peninsular, el Cantábrico y los Pirineos occidentales. Además, el jueves persistirá la inestabilidad en estas zonas y en Baleares. Las heladas comenzarán a extenderse por el interior de la mitad norte y el centro peninsular.

El tiempo para el domingo electoral

De cara al viernes y al sábado, la situación meteorológica tenderá a estabilizarse en buena parte del país. En cambio, Galicia y la cornisa cantábrica seguirán expuestas a la llegada de nuevos frentes, que podrían seguir dejando precipitaciones. También se esperan lluvias en Baleares, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos de nubes y los cielos más despejados.

El domingo 29 de noviembre, coincidiendo con la jornada electoral, las lluvias volverán a afectar especialmente al noroeste peninsular y al Cantábrico. Galicia y comunidades como Asturias, Cantabria y el País Vasco podrían registrar precipitaciones, que también podrían extenderse a puntos de Castilla y León y Extremadura. Las temperaturas seguirán siendo frías en el interior, con posibilidad de heladas durante la madrugada.