Nubes y lluvia en Zaragoza según AEMET, descenso de temperaturas en la mitad norte
Hoy, 24 de noviembre de 2026, Zaragoza se verá envuelta en un cielo nuboso que irá cubriéndose, con débiles precipitaciones vespertinas.
Cielo nuboso que se irá cubriendo a medida que avanza la jornada en toda la provincia. Se esperan precipitaciones débiles por la tarde, más aisladas hacia el sur, con la cota de nieve entre 1600 y 1800 metros. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.
El tiempo en Zaragoza para hoy
Zaragoza: nubes y lluvia con frescura nocturna
La jornada en Zaragoza promete ser notablemente húmeda, con un cielo que se vestirá de nubes y es probable que se sienta el peso de la lluvia. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados y aunque el sol asome como un tímido invitado a las 8:03, no tendrá tiempo para calentar el ambiente. La atmósfera será densa, sobre todo con una humedad que podría resultar incómoda.
Ya por la tarde, el cielo se cubrirá aún más y el riesgo de chubascos será elevado, especialmente en la noche, donde la temperatura bajará a unos frescos 7 grados. Con el viento en calma y rachas suavizadas, la sensación térmica no se alejará mucho de los registros, aunque se percibirá más fresca al caer el sol a las 17:36. Así que, aunque el día empezará quizás con algo de luz, la recomendación es estar preparados para un final de jornada más gris y posiblemente mojado.
Calatayud: jornada inestable con lluvias y viento
La mañana en Calatayud despierta con un cielo gris plomizo y el sonido de las primeras gotas de lluvia, presagiando un día de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el viento empieza a hacerse notar, dando un toque fresco y revuelto al ambiente. Las temperaturas oscilan entre 4°C y 12°C y la sensación térmica puede bajar hasta los 3°C, envolviendo a los viandantes en un manto de humedad.
A primera hora, las lluvias serán suaves, pero hacia la tarde-noche, la probabilidad de tormentas se incrementa al 100%, dejando un rastro de charcos por las calles. La combinación de viento, que puede alcanzar rachas de hasta 45 km/h y una humedad relativa que puede rozar el 85% generará un ambiente bastante pesado. Se recomienda llevar paraguas y abrigo, ya que el tiempo promete ser un poco más que caprichoso.
Tarazona: cielos nublados y posibilidad de lluvia
La jornada se presentará con un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia principalmente por la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados, con una sensación térmica que se mantendrá en niveles similares, lo que sugiere un ambiente fresco y moderado.
Es un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de las actividades cotidianas. Aunque el sol podría asomarse en algún momento, no está de más llevar un paraguas, ya que la posibilidad de lluvia está presente.