Cielo nuboso que se irá cubriendo a medida que avanza la jornada en toda la provincia. Se esperan precipitaciones débiles por la tarde, más aisladas hacia el sur, con la cota de nieve entre 1600 y 1800 metros. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad norte. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y lluvia con frescura nocturna

La jornada en Zaragoza promete ser notablemente húmeda, con un cielo que se vestirá de nubes y es probable que se sienta el peso de la lluvia. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados y aunque el sol asome como un tímido invitado a las 8:03, no tendrá tiempo para calentar el ambiente. La atmósfera será densa, sobre todo con una humedad que podría resultar incómoda.

Ya por la tarde, el cielo se cubrirá aún más y el riesgo de chubascos será elevado, especialmente en la noche, donde la temperatura bajará a unos frescos 7 grados. Con el viento en calma y rachas suavizadas, la sensación térmica no se alejará mucho de los registros, aunque se percibirá más fresca al caer el sol a las 17:36. Así que, aunque el día empezará quizás con algo de luz, la recomendación es estar preparados para un final de jornada más gris y posiblemente mojado.

Calatayud: jornada inestable con lluvias y viento

La mañana en Calatayud despierta con un cielo gris plomizo y el sonido de las primeras gotas de lluvia, presagiando un día de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el viento empieza a hacerse notar, dando un toque fresco y revuelto al ambiente. Las temperaturas oscilan entre 4°C y 12°C y la sensación térmica puede bajar hasta los 3°C, envolviendo a los viandantes en un manto de humedad.

A primera hora, las lluvias serán suaves, pero hacia la tarde-noche, la probabilidad de tormentas se incrementa al 100%, dejando un rastro de charcos por las calles. La combinación de viento, que puede alcanzar rachas de hasta 45 km/h y una humedad relativa que puede rozar el 85% generará un ambiente bastante pesado. Se recomienda llevar paraguas y abrigo, ya que el tiempo promete ser un poco más que caprichoso.

Tarazona: cielos nublados y posibilidad de lluvia

La jornada se presentará con un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia principalmente por la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados, con una sensación térmica que se mantendrá en niveles similares, lo que sugiere un ambiente fresco y moderado.

Es un día ideal para pasear por la ciudad y disfrutar de las actividades cotidianas. Aunque el sol podría asomarse en algún momento, no está de más llevar un paraguas, ya que la posibilidad de lluvia está presente.