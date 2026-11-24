Las nubes ganarán terreno en toda la provincia a medida que avance el día, anticipando lluvias débiles por la tarde, más esporádicas en el sur. Las temperaturas apenas variarán y el viento será flojo, aumentando de intensidad hacia la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de noviembre

Barcelona: cielo gris y lluvia a la vista

El cielo de Barcelona se despereza lento, ofreciendo en su mayoría tonalidades grises que anticipan una jornada lluviosa. Las primeras horas de la mañana se pasarán con calma, pero a medida que avance el día, la posibilidad de chubascos se intensificará, convirtiendo la tarde en un lienzo empapado de agua. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 19 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca si se considera la humedad elevada que envolverá la ciudad.

Ya por la tarde, el viento del sureste soplará suavemente, con ráfagas que, aunque no serán fuertes, aportarán un toque fresco a la atmósfera. A medida que el sol se esconda tras el horizonte, la luz durará poco, ya que la puesta se espera a las 17:25, dejando en su lugar un ambiente denso y cargado. A lo largo del día, es posible que la sensación térmica se mantenga en esa franja más cálida, mientras que el cielo se tornará cada vez más sombrío, invitando a preparar paraguas y abrigos.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvias inminentes

La incertidumbre se asienta sobre L’Hospitalet de Llobregat. Desde el amanecer, el cielo muestra un gris amenazante, augurando eventos meteorológicos que alterarán la rutina habitual. La mañana empieza fresca, con temperaturas alrededor de 9°C, pero la situación se complicará a medida que avance el día. La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras el viento del sur soplará con fuerza, generando un ambiente inquieto.

A medida que se acerque la tarde, se espera un giro drástico: una probabilidad del 100% de lluvias que podría sorprender a más de uno y rachas de viento que podrían llegar a los 30 km/h. La sensación térmica, que podría descender hasta los 7°C, se unirá a una humedad relativa máxima del 100%. Ante este panorama, mejor llevar paraguas y abrigo, ya que la tarde promete ser intensa.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo cubierto y la temperatura se sitúa en torno a los 10 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 8 grados, lo que contribuye a un ambiente fresco. A medida que avanza la mañana, las nubes seguirán acompañándonos, pero será en la tarde cuando la probabilidad de lluvia suba al 100%, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se tiene pensado salir. El viento soplará del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, lo que no generará incomodidad a pesar de la humedad alta del ambiente.

A medida que el día transcurre, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, proporcionando un ligero alivio al calor interior de esta jornada húmeda. La luz del día se extenderá desde las 7:50 hasta las 17:24, brindándonos unas 10 horas y media de luz. Es importante estar preparados para una tarde-noche lluviosa, que podría hacer que el ambiente se sienta pesado y fresco. Sin duda, una jornada para disfrutar en casa con actividades más tranquilas.

Cielos nublados y lluvias suaves en Sabadell

El tiempo se presenta templado, con cielos algo nublados a lo largo de la mañana y más cubiertos por la tarde. Se esperan algunas lluvias en la tarde-noche, pero el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin grandes sobresaltos.

Este ambiente tranquilo es perfecto para dar un paseo por la ciudad o disfrutar de un café al aire libre. Aprovechar las horas del día puede ser una excelente opción antes de que lleguen las lluvias.