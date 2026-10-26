La película más cara de A24 va a conquistar el cine fantástico: la adaptación de un videojuego que costará 200 millones de dólares

¿Podemos seguir considerando a A24 un estudio de cine independiente? El crecimiento del sello estadounidense está lejos de toda duda. Fundada por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, la compañía inició su andadura por el celuloide produciendo títulos de un corte presupuestario menor, pero ofreciendo una gran libertad creativa a sus cineastas. Ese ingenio y apuesta autoral sigue vigente, manteniendo su vínculo con directores de la talla de los Daniels, Barry Jenkins o los hermanos Safdie. Sin embargo, ahora la marca ya comienza a desenvolverse con presupuestos dignos de las principales majors. Marty Supreme por ejemplo, ya costó 70 millones. Aunque el gran salto financiero llegará en 2028 con el estreno del largometraje más relevante de su historia: Elden Ring contará con una inversión de 200 millones de dólares.

Creado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco Entertainment en 2022, Elden Ring es uno de los videojuegos más relevantes de la década. Nacido de la mente del creador de los Demon’s Souls, Hidetaka Miyazaki, y con una historia ideada por el escritor de Juego de Tronos, George R.R. Martin, el título vendió más de 36 millones de copias en todo el mundo, recibiendo el GOTY (Juego del Año) y convirtiéndose en un referente para miles de jugadores en todo el mundo.

Su ambientación fantástica nos sitúa en un mundo oscuro y decadente conocido como las Tierras Intermedias, donde un Sinluz (el jugador) debe derrotar a varias criaturas y enemigos, reunir unas grandes runas que sirvan para reparar el Círculo de Elden o destruirlo del todo, dejando que en la trama existan varias elecciones que llevan a varios desenlaces posibles.

‘Elden Ring’ será la película más cara de la historia de A24

La inversión presupuestaria de Elden Ring no es un tema baladí. La productora de moda en Hollywood no está exenta de fracasos en los cines. Eso sí, muchos de ellos no fueron excesivamente sonados, dado que la partida presupuestaria seguía respondiendo a unos números comedidos para el ecosistema de la meca del cine.

Pero entonces, ¿por qué la versión cinematográfica del videojuego es un producto arriesgado? Pues porque de momento, la película más taquillera de A24 es Backrooms con 400 millones de dólares. Una cifra que será el mínimo que necesitará Elden Ring para comenzar a ser una apuesta rentable. La inyección de 200 millones no es sólo una demostración del pulmón económico actual de la compañía. Supone además un golpe en la mesa de la industria, demostrando que dicha marca ya no es un simple estudio indie de Hollywood: A24 ya compite de tú a tú con firmas como Universal Studios, Disney o Paramount.

¿Quién está detrás de la película de ‘Elden Ring’?

El encargado de dirigir la adaptación de Elden Ring será Alex Garland. El guionista y director británico es un habitual de la compañía, habiendo colaborado ya hasta en cuatro largometrajes: Ex Machina, Men, Civil War y Warfare: Tiempo de guerra. En el futuro, Garland también firmará un proyecto de ciencia ficción todavía sin título oficial, con Zendaya como protagonista.

En el elenco de Elden Ring están Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Kit Connor, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce y Nick Offerman, entre otros.

Elden Ring llegará a los cines estadounidenses el 3 de marzo de 2028. En España todavía no tiene una fecha de estreno oficial.