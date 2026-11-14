Andrés Roca Rey (30 años), sobre la vivienda: «Vivo solo en una casa de campo porque necesito estar metido en mí y estar concentrado, pero lo disfruto mucho»

Andrés Roca Rey atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera. Se ha consolidado como una de las grandes figuras del panorama taurino y continúa cosechando éxitos a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, detrás de la imagen pública de un hombre acostumbrado a enfrentarse a grandes retos en la plaza existe una faceta mucho más reservada, marcada por la tranquilidad, la soledad elegida y una estricta disciplina personal.

El diestro acaba de cerrar su temporada española con un triunfo de especial relevancia en Valencia, donde consiguió salir por la Puerta Grande. Un resultado que confirma el excelente momento que atraviesa y que le permite afrontar con buenas sensaciones sus próximos compromisos profesionales.

Su regreso a Perú tuvo un significado especial. El torero protagonizó una destacada actuación durante la parte final de la Feria del Señor de los Milagros, celebrada en la histórica plaza de Acho, en Lima. Ahora tiene por delante una nueva etapa en México, donde está previsto que actúe el próximo 20 de noviembre en Monterrey. Después llegarán otros compromisos en Aguascalientes, León y Apizaco.

Una agenda exigente que vuelve a poner de manifiesto el ritmo de vida que acompaña a una profesión en la que la preparación resulta tan importante como el talento. Precisamente sobre esa parte menos conocida de su día a día ha hablado en una entrevista concedida a Harper’s Bazaar, en la que ha dejado algunas reflexiones sobre su hogar, sus costumbres y la manera en la que organiza su existencia.

Una casa de campo y una vida tranquila

Una de las cuestiones que más llaman la atención de las declaraciones de Andrés Roca Rey es su elección de vivienda. Mientras muchas personas buscan establecerse en grandes ciudades para tener cerca restaurantes, comercios y diferentes alternativas de ocio, el torero ha preferido instalarse en un entorno mucho más tranquilo.

«Vivo solo en una casa en el campo, y lo disfruto mucho», explica el peruano durante la conversación. No se trata de una decisión motivada por el rechazo a la vida social ni por una falta de interés hacia los planes que ofrecen las ciudades. Su elección tiene que ver, fundamentalmente, con encontrar un ambiente que le permita mantener la concentración y cumplir con las exigencias que implica su trabajo.

El propio Roca Rey reconoce que una ciudad como Sevilla, con su amplia oferta de ocio y su intensa actividad, podría convertirse en una fuente constante de distracciones. «Si viviera en Sevilla, lo más probable es que estuviera todos los días por ahí, haciendo mil planes», comenta. Una posibilidad que, aunque pueda resultar atractiva para otras personas, no encaja con el momento vital que atraviesa.

La preparación mental

Roca Rey también ha querido explicar que el trabajo de un torero no comienza cuando pisa el albero. Detrás de cada actuación existe una preparación que requiere constancia, sacrificio y una enorme capacidad para controlar las emociones. La concentración es uno de los aspectos que más importancia concede a su rutina, especialmente por las consecuencias que puede tener cualquier distracción en una profesión de riesgo.

«Necesito estar concentrado, metido en mí, hay mucho detrás de una tarde de toros», señala. Con estas palabras deja claro que su aislamiento voluntario no es una cuestión circunstancial, sino una manera de proteger el equilibrio que necesita para desarrollar su actividad. Su hogar representa ese espacio en el que puede desconectar del exterior y centrarse en aquello que considera verdaderamente importante.

El peruano también pone ejemplos cotidianos para explicar por qué no se imagina viviendo permanentemente en una ciudad. Restaurantes, tiendas, bares o sesiones de cine forman parte de las posibilidades que tendría a su alcance, pero reconoce que acabaría dedicando demasiado tiempo a actividades que le alejarían de sus objetivos. «Haciendo todo menos lo que tengo que hacer: centrarme», resume.

La muerte está muy presente

Durante la entrevista, Roca Rey también ha abordado uno de los asuntos más delicados de su profesión: el peligro al que se enfrenta cada vez que sale a una plaza. El riesgo forma parte inseparable del toreo y el diestro es plenamente consciente de que cada actuación puede tener consecuencias imprevisibles. Esa realidad ha influido incluso en su manera de organizar el futuro.

«Yo soy de los de ‘lo que tengas que hacer, hazlo ya’», afirma al explicar por qué prefiere no elaborar demasiados planes a largo plazo. Su filosofía consiste en avanzar poco a poco, sin aplazar constantemente aquello que desea hacer. No significa que viva convencido de que va a sufrir un accidente en su próxima corrida, sino que su oficio le ha enseñado a valorar la incertidumbre.

El torero considera que la muerte está presente en la existencia de cualquier persona, independientemente de la actividad que desarrolle. Para explicarlo, recuerda que existen muchos peligros que también pueden acabar inesperadamente con una vida, desde una enfermedad hasta un accidente de tráfico al cruzar una calle.

Su participación en el documental Tardes de soledad, reconocido por acercarse a las interioridades del mundo taurino, ya había permitido conocer aspectos poco habituales de su profesión. Ahora, con estas declaraciones, Andrés Roca Rey vuelve a mostrar una dimensión más personal, alejada de los focos y de la expectación que despierta cada una de sus apariciones públicas.