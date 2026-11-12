Roca Rey (30), torero, sobre la muerte: «Sé que me la juego cada tarde, por eso mi planteamiento de vida es peculiar: no me gusta hacer planes a largo plazo»

Andrés Roca Rey ha cumplido 30 años en uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. Ha conseguido llegar muy lejos, pero sabe que su puesto conlleva una serie de riesgos que prefiere tener presentes.

El matador conoce perfectamente las exigencias de una profesión en la que la concentración, la preparación física y el control emocional resultan fundamentales. También es consciente de que la muerte es una posibilidad real en su trabajo, una circunstancia que influye directamente en su manera de organizar el día a día y de mirar hacia el futuro.

«Sé que me la juego cada tarde, por eso mi planteamiento de vida es peculiar: no me gusta hacer planes a largo plazo», ha comentado al respecto.

Una vida prudente y discreta

La disciplina ocupa un lugar prioritario en la vida del torero. A diferencia de quienes encuentran en las grandes ciudades una fuente constante de entretenimiento, Roca Rey ha optado por establecer su residencia en un entorno mucho más tranquilo. Vive sólo en una casa situada en el campo, una elección que responde a sus necesidades personales y, especialmente, a las exigencias de su profesión.

El propio diestro explica que disfruta de esa tranquilidad y que no siente la necesidad de tener una vida social activa. Aunque reconoce los atractivos de ciudades como Sevilla, considera que ese ambiente no encajaría con el momento vital y profesional que atraviesa.

«Vivo solo en una casa en el campo y lo disfruto mucho», ha explicado durante una charla con Harper’s Bazaar. El peruano considera que cada persona debe identificar qué circunstancias le ayudan a mantener el rumbo y cuáles pueden terminar alejándola de sus objetivos. En su caso, renunciar a determinados planes y a una vida social más intensa es una manera de proteger su concentración.

Los entrenamientos son muy importantes

El éxito de un torero no depende exclusivamente de sus condiciones físicas o de su capacidad para ejecutar determinados movimientos delante del animal. Existe un trabajo previo mucho menos visible para el público, relacionado con la fortaleza psicológica, la serenidad y la preparación necesaria para afrontar una situación de máxima exigencia.

Roca Rey insiste precisamente en esa parte menos conocida de su profesión. Llegar a una plaza y ponerse delante de un toro exige muchas horas de trabajo anterior, además de una disposición mental que no se consigue de un día para otro. Por eso considera imprescindible mantener una rutina que le permita estar centrado y evitar todo aquello que pueda alterar su equilibrio.

«Necesito estar concentrado, metido en mí, hay mucho detrás de una tarde de toros», explica. El diestro entiende que la tranquilidad no es un lujo, sino una condición necesaria para desarrollar su trabajo con las mayores garantías posibles.

En este sentido, también reflexiona sobre las tentaciones que ofrecen las grandes ciudades. Restaurantes, tiendas, bares, cines y numerosos planes pueden convertirse en distracciones cuando se necesita dedicar tiempo a una preparación tan exigente. Para Roca Rey, saber apartarse de ese ritmo es parte del compromiso que mantiene con su profesión.

La muerte siempre está presente

La reflexión más profunda de la entrevista llega cuando aborda el riesgo que acompaña a su oficio. Roca Rey no intenta restar importancia al peligro ni presenta la posibilidad de sufrir una cogida como algo ajeno a su realidad. Sabe que cada tarde se expone a una situación en la que puede resultar gravemente herido y reconoce que esa circunstancia ha terminado influyendo en su filosofía de vida.

De ahí que prefiera no organizar su futuro con demasiada antelación. «Me gusta ir pensando poco a poco, de aquí a un tiempito. Yo soy de los de ‘lo que tengas que hacer, hazlo ya’», explica. Su manera de vivir está marcada por la conciencia de que el futuro nunca está completamente garantizado.

No obstante, entiende que esta actitud no significa que acuda a cada corrida convencido de que puede morir. Su reflexión tiene un sentido más amplio y está relacionada con la exposición al peligro que experimenta durante su actividad profesional.

Un cumpleaños marcado por el éxito

Todas estas reflexiones llegan en un momento especialmente significativo para Roca Rey. El peruano ha alcanzado los 30 años después de cerrar una temporada española de gran nivel, con una actuación destacada en Valencia que le permitió salir por la Puerta Grande. Posteriormente, trasladó su actividad a América, donde también consiguió importantes resultados.

Su paso por la Feria del Señor de los Milagros, celebrada en la plaza de Acho de Lima, terminó con nuevos triunfos ante el público de su país natal. Ahora tiene por delante varios compromisos en México, donde está previsto que actúe el 20 de noviembre en Monterrey y posteriormente en Aguascalientes, León y Apizaco.

Su trayectoria también ha despertado interés más allá del ámbito taurino gracias al documental Tardes de soledad, que mostró diferentes aspectos de la intimidad de su profesión y recibió importantes reconocimientos.

Como vemos, Andrés Roca Rey ha cumplido su sueño profesional. Pero, más allá de los resultados y de sus próximos compromisos, sus declaraciones dejan una idea clara sobre su manera de afrontar la existencia: prefiere concentrarse en lo que tiene delante, cuidar su preparación y no dar por sentado aquello que todavía está por llegar.