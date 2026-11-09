Roca Rey aclara su relación con Victoria Federica y se pronuncia sobre Tana Rivera tras su viaje a Perú: «La quiero mucho»

Parece que Victoria Federica y María García de Jaime no han sido las únicas que han regresado de Perú. También lo ha hecho Andrés Roca Rey, que ha aterrizado en España poco después de que la hija de la infanta Elena y la creadora de contenido llegaran al aeropuerto de Madrid. En esta ocasión, el torero peruano sí ha querido atender a la prensa y ha respondido a varias de las cuestiones que han marcado su actualidad durante los últimos días: la polémica por su 30 cumpleaños, los rumores sobre su relación con Victoria Federica y cómo se encuentra actualmente con Tana Rivera.

El diestro ha viajado hasta su país natal para cumplir con sus compromisos profesionales y disfrutar de unos días junto a sus familiares y amigos. Una escapada que ha estado muy presente en las redes sociales, donde hemos podido ver algunos de los momentos que ha compartido con su entorno más cercano. Sin embargo, su regreso a España ha coincidido con una gran expectación mediática por todo lo que ha ocurrido en su vida personal desde que se conoció su ruptura con la hija de Fran Rivera.

A pesar de las preguntas sobre su situación sentimental, Roca Rey ha querido comenzar hablando de su faceta profesional y de lo especial que ha sido volver a torear en Perú. El torero se ha mostrado especialmente satisfecho por haber podido actuar en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, una cita que tenía un significado especial para él por tratarse de su tierra. «Ha sido increíble torear en mi tierra, me ha hecho muy feliz», ha explicado ante las cámaras.

La polémica por su 30 cumpleaños

Uno de los asuntos que continúa persiguiendo al torero es la celebración de su 30 cumpleaños. El pasado 21 de octubre, apenas unos días después de que trascendiera su ruptura con Tana Rivera, Roca Rey organizó una fiesta en su finca de Gerena, Sevilla, a la que acudieron familiares y amigos. La celebración generó comentarios no sólo por la presencia de personas que también formaban parte del círculo cercano de su expareja, sino por las quejas de algunos vecinos debido al ruido y al uso de pirotecnia. La polémica llegó hasta el Ayuntamiento de Gerena, que abrió un expediente administrativo para investigar lo ocurrido durante la fiesta, después de recibir quejas vecinales por el ruido y el lanzamiento de cohetes sin autorización. Preguntado por este asunto, el diestro ha restado importancia a los comentarios que se han generado a su alrededor y ha defendido que se trataba de una celebración especial. «Bueno, son comentarios que a veces no son reales. Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos», ha afirmado.

Roca Rey aclara qué relación tiene con Victoria Federica

Si hay una cuestión que ha despertado especial curiosidad durante su viaje a Perú, ha sido la presencia de Victoria Federica. La nieta del rey Juan Carlos I acompañó al torero durante parte de su estancia en Lima, junto a María García de Jaime y Tomás Páramo. Una compañía que no pasó inadvertida, especialmente después de que en el pasado ambos fueran relacionados sentimentalmente.

Los rumores sobre un posible acercamiento entre ellos volvieron a cobrar fuerza tras conocerse que habían viajado juntos. Incluso se llegó a hablar de que habían compartido algún encuentro, aunque ninguno de los dos había confirmado que existiera una relación sentimental. Ahora, Roca Rey ha tenido ocasión de pronunciarse directamente sobre estas especulaciones. Al escuchar la pregunta de los periodistas, el torero ha reaccionado con un «¿qué?» antes de aclarar cuál es el vínculo que mantiene con la hija de la infanta Elena. «Bueno, yo la quiero como una hermana», ha respondido, acompañando sus palabras con una sonrisa. Después, ha insistido en la misma idea con otra frase: «Es amor de hermanos». Una declaración con la que el diestro ha querido dejar claro cómo define su relación con Victoria Federica, sin alimentar las especulaciones que han surgido durante los últimos días.

Así se encuentra Roca Rey con Tana Rivera tras su ruptura

La otra gran protagonista de esta historia es Tana Rivera. Desde que se conoció el final de su relación con el torero, los movimientos de ambos y de su círculo de amigos han estado bajo el foco mediático. Una separación que ha generado numerosos comentarios, especialmente después de que algunas personas cercanas a la ex pareja hayan protagonizado movimientos en redes sociales que no han pasado inadvertidos.

Uno de ellos ha sido el de Tomás Páramo, que ha dejado de seguir a Tana Rivera en Instagram. Un gesto que ha llamado la atención, teniendo en cuenta la amistad que mantenían y que ha coincidido con su viaje a Perú junto a Roca Rey. Sin embargo, el propio diestro ha querido rebajar cualquier posible tensión cuando le han preguntado por la hija de Fran Rivera. «Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos», ha asegurado.

Una respuesta con la que ha dejado claro que, al menos públicamente, mantiene el cariño hacia Tana. La prensa también ha querido saber si existe una nueva ilusión en su vida, pero Roca Rey ha preferido no entrar en esa cuestión y cambiar de tema para dedicar unas palabras a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. En concreto, ha tenido un recuerdo para Antonio Vázquez y ha querido trasladar su apoyo a los afectados. «Quiero mandar mi apoyo a toda España», ha concluido.