Una fotografía aparentemente inocente se ha convertido en motivo de conversación en las redes sociales. Roca Rey ha compartido una imagen desde México en la que aparece acompañado de varios rostros conocidos de su círculo de amistades, entre ellos Victoria Federica, Tomás Páramo y María. Una estampa de grupo que, lejos de pasar inadvertida, ha generado numerosos comentarios entre sus seguidores, especialmente por una ausencia que muchos han querido señalar: la de Tana Rivera.

La publicación, que muestra a los protagonistas sentados en una plaza de toros mexicana, ha llamado la atención de los usuarios no solo por sus protagonistas, sino también por las reacciones que ha despertado. Y es que algunos seguidores no han tardado en preguntarse qué ha ocurrido con Tana, teniendo en cuenta la amistad que mantiene con varios de los integrantes de este grupo. Una imagen que llega solo semanas después de la ruptura del diestro y la hija de Eugenia Martínez de Irujo.

Las redes salen en defensa de Tana Rivera

Entre los comentarios que ha recibido la publicación destacan algunos especialmente críticos con la situación. «Qué pronto os habéis olvidado de vuestra superamiga Tana, lo digo por los acompañantes», escribía una usuaria. Un mensaje al que otra persona respondía haciendo referencia a la importancia de la lealtad —y que Victoria, Tomás y María también son amigos de Tana—: «Lealtad, divino tesoro… valor imprescindible».

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Pero no ha sido el único comentario en esta línea. Otra seguidora se mostraba todavía más contundente: «Qué feo lo que habéis hecho con Tana los supuestos amiguitos. De buena se ha librado con vosotros. En España ya estamos todos con Tana». También hubo quien quiso mostrar directamente su cariño hacia la hija de Eugenia Martínez de Irujo con un escueto, pero significativo: «Te queremos, Tana Rivera». Las críticas continuaron con mensajes como: «Qué feo le habéis hecho todos a Tana; con ella no ponías ninguna foto. ¡Hay que ser mejor persona que torero! Menudo picaflor. En España queremos mucho a Tana». Unas palabras que reflejan cómo parte de los seguidores ha interpretado la imagen y la ausencia de la joven en este encuentro.

La ausencia que ha despertado todas las preguntas

Otro de los aspectos que ha llamado la atención es que algunos usuarios se han preguntado directamente por Tana con cierta ironía al ver la fotografía. «¿Y Tana?», escribía una seguidora, poniendo sobre la mesa la cuestión que se repite entre los comentarios. También ha habido quienes han cuestionado si la imagen era reciente, aunque otros usuarios aseguraban que Roca Rey acababa de publicarla, ya que además se encuentra de gira en Latinoamérica por la temporada taurina.

Lo que sí resulta evidente es que la fotografía ha terminado generando una conversación que va mucho más allá de una escapada entre amigos. Victoria Federica, Tomás Páramo, María y Roca Rey se han convertido en protagonistas de una publicación en la que muchos han echado en falta a Tana Rivera.

Una polémica nacida en los comentarios de Instagram que demuestra, una vez más, el interés que despiertan las amistades, los encuentros y los movimientos del entorno de los jóvenes rostros más conocidos de la crónica social española.