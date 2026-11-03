Andrés Roca Rey vuelve a convertirse en protagonista de la crónica social, aunque esta vez no ha sido por una faena sobre el albero. El torero peruano ha protagonizado un momento de lo más comentado durante su estancia en Perú, donde ha coincidido con una reportera de OneToro que se encontraba cubriendo la actualidad taurina. Un encuentro que ha dejado una imagen inesperada: un beso de saludo entre ambos que no ha tardado en despertar la curiosidad de los aficionados.

Las imágenes muestran al diestro vestido de luces, momentos antes de enfrentarse a una nueva cita taurina, conversando con la periodista, que sostenía el micrófono de la cadena especializada. En un ambiente distendido, Roca Rey se acercó a ella para darle un beso antes de la entrevista, en una escena que refleja la confianza y naturalidad con la que se desarrolló el encuentro. La reportera, por su parte, continuó con su trabajo mientras ambos compartían unas sonrisas y unas palabras.

Lo que podría haber quedado en una anécdota entre profesionales ha terminado generando comentarios, especialmente por el momento personal que atraviesa el torero. Desde que se conoció su ruptura con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, la vida sentimental del peruano se ha convertido en objeto de interés y no han faltado las especulaciones sobre quién podría volver a conquistar su corazón.

Una nueva etapa sentimental tras su ruptura con Tana Rivera

Mientras los rumores sobre su situación sentimental siguen circulando, Roca Rey se encuentra estos días en su país natal, donde ha retomado sus compromisos profesionales y ha aprovechado para disfrutar de los suyos. El torero ha participado en la actividad taurina de Perú, con una cita destacada en la plaza de Acho, y ha estado acompañado por algunos de sus amigos más cercanos.

Entre las personas de su entorno que han viajado hasta allí se encuentran Victoria Federica de Marichalar y Tomás Páramo, dos de sus grandes amigos. La hija de la infanta Elena habría aprovechado también este viaje para estar cerca del diestro en un momento de cambios personales. Su presencia ha alimentado igualmente las conversaciones sobre su propia situación sentimental, aunque las especulaciones sobre una posible crisis con Jorge Navalpotro no han pasado de rumores.

En este contexto, el encuentro con la periodista de OneToro ha añadido un nuevo ingrediente a la actualidad del torero. No es habitual ver a Roca Rey protagonizando gestos tan espontáneos ante las cámaras, especialmente cuando se encuentra a escasos instantes de ponerse delante de un toro.

¿Quién es la reportera que ha protagonizado el momento?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OneToro TV (@onetoro.tv)

La periodista se encontraba realizando su trabajo para OneToro, siguiendo de cerca los preparativos del diestro antes de su actuación. Fue durante esa conversación cuando se produjo el cariñoso saludo que ha llamado la atención en redes sociales.

Por el momento, no hay indicios que permitan interpretar el gesto como algo más que una muestra de cercanía y simpatía entre ambos. Sin embargo, la escena ha despertado la curiosidad de quienes siguen los pasos del peruano, especialmente ahora que vuelve a estar soltero.

Discreto con su vida privada, Andrés Roca Rey continúa centrado en su carrera y en sus compromisos taurinos. Mientras tanto, cualquier detalle de su entorno personal parece convertirse en motivo de conversación. Y este inesperado beso en una plaza peruana no ha sido una excepción.