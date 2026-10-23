El pasado 21 de octubre, Roca Rey celebró su 30 cumpleaños con una fiesta por todo lo alto en su finca La Consentida. Una celebración que llega apenas unos días después de que trascendiera el fin de su relación con Tana Rivera y que reunió a numerosos amigos y rostros conocidos. Entre ellos, María García de Jaime, Tomás Páramo y Berenice Lobatón. Sin embargo, COOL ha podido saber en exclusiva por un invitado a la fiesta que también estuvo presente Victoria Federica, íntima amiga del torero, pero también de Tana Rivera.

La presencia de la hija de la infanta Elena añade un detalle significativo a una celebración que se produce en un momento especialmente comentado en el entorno del diestro. Victoria Federica mantiene una estrecha relación con ambos, por lo que su asistencia a la fiesta la sitúa en medio de un contexto sentimental que ha despertado interés tras la ruptura.

Alda & Terry, el catering elegido para el cumpleaños de Roca Rey

Más allá de la lista de invitados, COOL también ha podido conocer en exclusiva otro de los detalles de la celebración: el catering corrió a cargo de Alda & Terry, una conocida empresa sevillana especializada en eventos y habitual en bodas y celebraciones de la jet set de la capital hispalense.

Para la ocasión, se optó por una propuesta gastronómica basada en diferentes aperitivos, pensada para que los invitados pudieran disfrutar de la velada sin necesidad de sentarse a la mesa. Según ha podido saber este medio, el menú incluyó canapés de atún y salmón, huevos de codorniz con sobrasada, croquetas, bolitas de cordon bleu y palitos de bacon.

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La oferta se completó con una tabla de quesos y gildas, además de una barra en la que no faltaron el champán y los vinos. En cuanto al apartado dulce, los asistentes pudieron disfrutar de brownie y tarta árabe, dos de las propuestas elegidas para poner el broche final al menú.

Una selección variada que siguió el estilo habitual de Alda & Terry, con pequeños bocados y diferentes opciones para picar durante el evento. Según la información a la que ha tenido acceso COOL, no se organizó una comida o cena sentados, sino que los invitados pudieron ir disfrutando de los distintos aperitivos a lo largo de la celebración.

Mariachis y una fiesta con un ambiente particular

La gastronomía no fue el único ingrediente de la fiesta. COOL también ha podido confirmar que la celebración contó con la actuación de unos mariachis, que pusieron la nota musical a la jornada en la finca sevillana.

Pese a tratarse de una fecha señalada para el torero, el ambiente no habría sido especialmente animado durante toda la velada. Según la información recabada por este medio, entre los asistentes había bastante gente mayor, algo que habría marcado el tono de la celebración.

El gesto de Roca Rey con el equipo de catering

Uno de los detalles más llamativos de la jornada tuvo como protagonista al propio cumpleañero, aunque no estuvo relacionado ni con los invitados conocidos ni con la música. Según ha podido saber COOL, Roca Rey estuvo muy pendiente del equipo de catering que se encargó del servicio.

El diestro saludó uno a uno a todos los camareros y se mostró especialmente cercano con ellos, un gesto que no pasó inadvertido entre quienes trabajaron durante la celebración. Una actitud que refleja la atención que prestó también al equipo encargado de que todo saliera bien durante la fiesta.

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Así, entre aperitivos, champán, vinos y música de mariachi, Roca Rey celebró sus 30 años en La Consentida, rodeado de amigos y en una nueva etapa de su vida personal. Una fiesta de la que COOL desvela ahora algunos de sus detalles más desconocidos, desde la presencia de Victoria Federica hasta el menú completo servido por Alda & Terry.