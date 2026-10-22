Andrés Roca Rey ha celebrado su 30 cumpleaños por todo lo alto. El torero ha reunido a su grupo de amigos —e incluso a los que comparte con su ex, Tana Rivera— en su finca, La Consentida, para celebrar su llegada a una nueva década. Pese al revuelo mediático de los últimos días, el diestro peruano ha seguido adelante con sus planes de festejar una vuelta más al sol. A diferencia de su ex novia, que sopló 27 velas el pasado viernes en la intimidad, Andrés ha decidido tirar la casa por la ventana.

Así ha sido la fiesta de cumpleaños de Roca Rey

Hace solo unas semanas, Tana y Andrés plantearon sus cumpleaños de otra manera. En un principio, Tana iba a hacer una gran fiesta precisamente en la finca de su ya ex. Una celebración que incluso tenía una temática y un dress code: Los Sanfermines de Tana. Para la ocasión, los invitados tenían que acudir vestidos del traje regional navarro (pero en lugar de ser blanco y rojo, era azul y rosa).

Sin embargo, aunque los planes de Tana cambiaron, no ha sido así en el caso de su ex. El pasado miércoles 21, el torero ha celebrado su 30 cumpleaños por todo lo alto con una fiesta en la que no han faltado sus amigos o rostros conocidos como Tomás Páramo, uno de sus íntimos y que también es el gran apoyo de Tana en estos momentos, o Berenice Lobatón.

Tal y como ha podido saber COOL de primera mano, la fiesta comenzó a las siete de la tarde y se alargó hasta altas horas de la madrugada -concretamente a las cinco de la mañana-. Este medio también ha podido saber de primera mano que a las dos de la mañana, el torero sorprendió a sus invitados con fuegos artificiales. «A las dos tiró cohetes, había mucho escándalo y la música duró hasta las cinco de la mañana».

Para su cumpleaños, el diestro tampoco escatimó en detalles. De hecho, recibió a sus invitados con un cartel en el que aparecía vestido de torero cuando era niño y donde ponía toda la información sobre la fiesta. Además, y tal y como muestran las imágenes compartidas por su entorno en redes sociales, Andrés contó con un escenario propio de una boda donde todos sus amigos se animaron a bailar junto al DJ.

Además, la presencia de amigos que el diestro comparte con Tana Rivera demuestra que, pese a la ruptura, ambos mantienen vínculos en común que van más allá de su relación sentimental. Entre ellos se encuentra Tomás Páramo, uno de los grandes apoyos de la hija de Eugenia Martínez de Irujo en estos momentos y también uno de los amigos más cercanos de Roca Rey. Una circunstancia que refleja cómo sus respectivos círculos sociales continúan entrelazados, incluso después de haber puesto punto final a su historia de amor.

Así, mientras Tana ha optado por celebrar su 27 cumpleaños de una forma mucho más discreta e íntima, Andrés ha preferido mantener sus planes iniciales y organizar una gran fiesta para despedir sus veinte. Una noche marcada por la diversión, las sorpresas y la compañía de sus amigos, con la que el torero ha dejado claro que, a pesar del interés mediático que ha despertado su situación sentimental, hay motivos para mirar hacia delante y comenzar esta nueva década con ganas de disfrutar.