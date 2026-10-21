Tana Rivera reaparece tras su ruptura con Roca Rey: «Andrés y yo nos queremos muchísimo»

Tana Rivera ha reaparecido ante las cámaras después de conocerse su reciente ruptura con Roca Rey. La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha elegido uno de los eventos anuales más esperados de Rabat, la exclusiva firma de joyería, para volver a ponerse frente a los focos, y aunque ha intentado en todo momento centrar la atención en su colaboración con la marca, su regreso a la soltería no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación encargados de cubrir el acto, entre los que se encontraba COOL. Así, las preguntas sobre su nueva situación sentimental no se han hecho esperar, un asunto que Tana ha abordado con la discreción que la caracteriza, aunque lo cierto es que no ha podido evitar dejar algunas pistas sobre cómo se encuentra en este nuevo capítulo de su vida.

«El amor es importantísimo. Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien. Y eso es lo importante. […] Os estáis metiendo demasiado y no sabéis nada, que es lo peor. Yo todo lo que os pueda decir de las joyas, fenomenal. Pero ya sabéis que yo no os hablo nunca de nada», comenzaba a decir. Añadía que, tras soplar las velas de sus 27 años, se encontraba muy bien y que tenía muchas ganas de todo lo que está por venir. «Gracias a Dios vienen muchas cosas muy buenas. Yo creo que lo más importante es que sigamos teniendo salud y que todos mis seres queridos estén bien», expresaba.

Al ser preguntada por si ha perdido la sonrisa, Tana ha contestado de manera tajante que no tenía ningún motivo para haberlo hecho. Además, cuando los periodistas hacían referencia a si existe la posibilidad de que se produzca una reconciliación con el torero, la joven ha respondido con un escueto «muchísimas gracias», sin querer entrar así en ningún tipo de polémica. Por otro lado, también ha asegurado que no se plantea poner en modo público sus redes sociales, ya que siempre ha preferido que su contenido lo pueda ver solo su círculo más cercano. De hecho, hacía hincapié en que así «estaba muy bien».

En cuanto a cómo lleva enfrentarse a una expectación social tan grande en eventos de este tipo, Tana ha sido muy sincera. «Intento llevarlo de la mejor forma posible. […] Siempre me entran mis nervios porque tampoco estoy muy acostumbrada a todo esto. Pero bien, la verdad», concluía.