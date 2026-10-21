La casa de Roca Rey en Sevilla: 10 hectáreas, una piscina con una ‘R’ en el fondo, cabezas de toro y plaza privada

Hay casas que hablan de quienes las habitan sin necesidad de explicaciones. La Consentida, la finca sevillana de Andrés Roca Rey, es una de ellas. Repartida en diez hectáreas de terreno en Gerena, esta propiedad reúne todos los ingredientes de un refugio personal: arquitectura de inspiración andaluza, interiores cálidos, jardines que invitan a bajar el ritmo y un ruedo privado que recuerda que, incluso lejos de las plazas, el toreo sigue marcando el compás de su vida. El diestro peruano adquirió la finca en 2020 y la ha convertido en un espacio hecho a su medida. Su imagen exterior responde al imaginario del cortijo tradicional, con fachadas encaladas, cubiertas de teja cerámica y detalles de hierro forjado. La torre central, los vanos arqueados y los materiales naturales refuerzan ese carácter señorial sin necesidad de recurrir a una estética recargada.

En el interior, los suelos de barro aportan textura y calidez, mientras que los textiles de lino, las fibras vegetales y las maderas nobles construyen una atmósfera relajada. La paleta cromática se mueve entre los blancos, los tonos arena y los ocres, con pinceladas más intensas que evitan que los espacios resulten excesivamente uniformes. Los salones combinan piezas de mobiliario clásico con diseños de líneas actuales. Las butacas de aire vintage, los sofás de tonos neutros y las mesas de madera conviven con elementos decorativos vinculados a la historia personal del propietario. Las cabezas de toro ocupan un lugar destacado, integradas en la composición como parte de la identidad de la casa.

La vivienda también cuenta con espacios más informales, conectados visualmente con la cocina y pensados para disfrutar de una vida doméstica alejada de los horarios y las exigencias de la temporada taurina. En otra de sus estancias, una mesa de billar y los trofeos del torero dan forma a una zona de ocio donde las aficiones personales se integran en la decoración.

La chimenea funciona como uno de los puntos centrales de las zonas de estar. Alrededor de ella, los objetos, las obras y los recuerdos taurinos aportan carácter a unos ambientes concebidos tanto para el descanso como para recibir invitados.

El porche, la piscina y el paisaje sevillano

En el exterior, el porche es uno de los espacios que mejor sintetizan el espíritu de La Consentida. Los arcos, las columnas, los pavimentos tradicionales y las cortinas ligeras dibujan una transición natural entre la casa y el jardín. El mobiliario de hierro forjado y madera invita a prolongar las comidas y las sobremesas, mientras que la vegetación aporta frescor y privacidad.

La piscina introduce una nota contemporánea en el conjunto. Su fondo turquesa, rematado con la inicial del torero, contrasta con los tonos terrosos del pavimento y las grandes tinajas de barro que decoran el perímetro. La vegetación, los muros verdes y la presencia de una encina completan una escena de marcado carácter mediterráneo. En su gran jardín ocupa lugar una cama elástica. Pero, la gran singularidad de la finca se encuentra en su plaza de toros privada . Con arena de albero y una barrera de madera oscura, el ruedo permite a Roca Rey entrenar sin abandonar su refugio. Junto a él, un cenador de vigas vistas y mobiliario de madera refuerza el vínculo entre la vida social y la preparación profesional.