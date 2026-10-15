Roca Rey vuelve al estrella Michelin donde comió Tana Rivera antes de los rumores de crisis: menú degustación por 114€

Hay coincidencias que tienen su punto de picante. Andrés Roca Rey ha regresado a Pamplona y ha elegido el restaurante Europa para disfrutar de una experiencia gastronómica. Es el mismo establecimiento en el que Tana Rivera comió durante los últimos Sanfermines , cuando viajó a Navarra para acompañar al torero en sus compromisos taurinos. La coincidencia llega en un momento especialmente llamativo, después de que trascendieran informaciones contradictorias sobre una posible ruptura o crisis de pareja.

Mientras el diestro compartía imágenes de la calle Estafeta, el restaurante publicaba una fotografía suya junto a Pilar y María Carmen Idoate, responsables de una casa que lleva décadas conquistando paladares. ¿Una escapada para desconectar del ruido mediático o, sencillamente, las ganas de volver a una buena mesa? El motivo de su visita no ha trascendido, pero la elección gastronómica tiene argumentos de sobra.

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Una estrella Michelin con sabor a Navarra

El Europa abrió sus puertas en 1975 y está dirigido por la familia Idoate. Con Pilar Idoate al frente de los fogones, su filosofía consiste en actualizar la cocina tradicional sin renunciar al producto de temporada y de proximidad. El restaurante conserva una estrella Michelin desde 1993 y cuenta también con un Sol de la Guía Repsol.

Su propuesta combina recetas reconocibles con elaboraciones sofisticadas. Entre los platos del menú degustación de 2026 figuran el tartar de gamba con gazpacho de tomate asado y crujiente de brandada de bacalao; los raviolis de centollo con salsa beurre blanc ; y el huevo ecológico crujiente con crema de espárragos y caviar. También destaca el chipirón de anzuelo braseado, acompañado de compota de tomate y mahonesa de cebolla caramelizada.

En los platos principales, el comensal puede elegir entre un solomillo de ternera con milhojas de apionabo y micuit con pera infusionada o un pichón cocinado en dos cocciones con crema de colinabo, frambuesa y kale . El apartado dulce incluye un jardín de verano con sandía, fresas y helado de vainilla, además de un cremoso de cacao con helado de mango. La experiencia termina con cafés y petit fours .

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante al que han ido ambos?

El precio del menú degustación es de 114 euros por persona, más el 10 % de IVA , lo que eleva la cuenta a 125,40 euros por comensal . El restaurante ofrece también otras opciones, como el menú Eugenia y una carta de inspiración tradicional, con posibilidad de pedir medias raciones. Para quienes quieran completar la experiencia, existe la opción de maridaje con vinos seleccionados.

Situado en la calle Espoz y Mina, a pocos pasos de la plaza del Castillo y de la popular Estafeta, el Europa es una de las direcciones gastronómicas más reconocidas de Pamplona. Una cocina que combina producto navarro, técnica y tradición, sin renunciar a una presentación contemporánea.

Dos visitas y una coincidencia con mucho morbo

Tana Rivera estuvo allí durante los Sanfermines para acompañar a Roca Rey. El restaurante compartió entonces una fotografía de la joven vestida de pamplonica y le dedicó unas cariñosas palabras. Ahora ha sido el torero quien ha regresado, justo cuando su vida sentimental ocupa titulares.

Mientras algunas informaciones apuntaban a una ruptura, otras hablaban de una crisis de pareja derivada de una discusión. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación , por lo que conviene tomar con cautela las informaciones sobre su situación sentimental.

Por ahora, lo único seguro es que ambos conocen una misma mesa. Y que, entre raviolis de centollo, un buen plato de solomillo y un postre de chocolate, el Europa ofrece ingredientes de sobra para disfrutar. Lo demás pertenece, de momento, a la intimidad de sus protagonistas.