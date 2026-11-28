Luis Zahera tiene una forma muy particular de empezar la mañana y no precisamente con un café rápido y una tostada. El actor gallego, que a sus 60 años atraviesa una etapa de intensa actividad profesional, ha sorprendido al desvelar cómo es uno de sus hábitos más cotidianos: el desayuno. Una primera comida del día que dista mucho de ser ligera y en la que no faltan los huevos fritos, el pan, un sándwich de jamón y queso fundido, fruta, nueces y hasta leche de avena con polen. Una combinación contundente que ha despertado la curiosidad por conocer qué come el intérprete antes de enfrentarse a sus largas jornadas de trabajo.

Cuatro huevos fritos y un sándwich para empezar el día

Hay desayunos que se resuelven en apenas cinco minutos y otros que requieren sentarse a la mesa con tiempo. El de Luis Zahera pertenece, sin duda, a la segunda categoría. El actor ha contado en una entrevista con XL Semanal cuál es su particular fórmula para arrancar la jornada y la lista de alimentos no deja indiferente a nadie.

«Tomo cuatro huevos fritos con pan para la yema y un sándwich de jamón y queso fundido», explicaba el intérprete. Una combinación que ya de por sí constituye una comida bastante abundante, pero que todavía tiene algunos ingredientes más. Zahera también incorpora fruta y unas nueces, dos alimentos que completan su propuesta matinal y aportan variedad a un desayuno dominado por los sabores salados.

Para acompañarlo, el actor elige leche de avena con polen, un detalle que se aleja de las bebidas habituales que suelen encontrarse en las mesas de desayuno. Así, entre los huevos, el pan, el sándwich, la fruta y los frutos secos, Zahera configura una primera comida del día que poco tiene que ver con quienes apenas consiguen tomar algo antes de salir de casa.

Una carrera profesional que exige energía

La revelación de su desayuno llega en un momento especialmente activo para Luis Zahera. El actor compostelano se ha consolidado como uno de los intérpretes más reconocibles del panorama audiovisual español, gracias a una trayectoria en la que ha demostrado una gran versatilidad, especialmente en personajes de carácter intenso.

Su trabajo en producciones como Celda 211 y El reino contribuyó a consolidar su popularidad, aunque fue su interpretación en As bestas, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, la que le permitió alcanzar uno de los momentos más destacados de su carrera. Por este papel recibió el Premio Goya al mejor actor de reparto, un reconocimiento que se sumó al que ya había conseguido por El reino.

En 2026, su agenda tampoco ha dado demasiadas treguas. Durante el mes de octubre llegaron a las salas las películas Colisión y Leones en invierno, dos proyectos que coincidieron con su participación en la grabación de la segunda temporada de Animal, la serie de Netflix ambientada en Galicia.