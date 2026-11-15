Hay un detalle en ‘Jurassic Park’ que homenajea a otra película de Steven Spielberg y casi nadie ha descubierto: solo tienes que pausarla en el minuto 43:52 para encontrarlo

Steven Spielberg es inagotable. Tanto como para que el próximo 2027, el director de 79 años quiera comenzar la producción de uno de los pocos géneros que le queda por transitar: el western. Pero, más allá de su incombustible energía para afrontar nuevos proyectos, la herencia fílmica del rey Midas de Hollywood es tan gigantesca que a día de hoy, seguimos redescubriendo su obra con pequeños guiños cinematográficos que él mismo dejó escondidos en algunos de sus primeros filmes. No, no nos referimos a los jeroglíficos de C-3PO y R2-D2 que aparecen en Indiana Jones y el arca perdida. El huevo de Pascua que traemos hoy es mucho más sutil y, para descubrirlo, debemos detener Jurassic Park en el minuto 43 con 52 segundos.

En 1993, Spielberg vivía uno de los periodos más extenuantes de su carrera profesional. El realizador se encontraba rodando en Polonia La lista de Schindler y, al terminar su jornada, debía enfrentarse a la edición y postproducción de Jurassic Park. Es decir, el cineasta se enfrentaba a la filmación de escenas devastadoras del Holocausto por las mañanas y por la tardes, su particular reto consistía en evaluar y corregir los efectos digitales de las populares criaturas prehistóricas. Un cambio de tono que exprimiría la vitalidad de cualquiera. Sin embargo, al oscarizado autor le dio tiempo a mantener su fiel visión en ambos proyectos y a que no se le olvidase incluir una referencia clave a su ópera prima, Tiburón.

‘Jurassic Park’ esconde una referencia directa a ‘Tiburón’

La referencia no es sencilla de percibir, entre otras cosas porque es un plano sumamente rápido. El punto exacto del metraje que hemos mencionado anteriormente (43:52), instantes más tarde de que Alan Grant (Sam Neill) y compañía comiencen su icónico primer viaje por los coches sobre raíles que les harán un tour por el parque.

Paralelamente, en las oficinas del centro, John Hammond (Richard Attenborough), el dueño del lugar, discute con Dennis Nedry (Wayne Knight) por los problemas de sistema del vigilancia del parque, el cual se cae constantemente. Hammond insinúa que Nedry no hace bien su trabajo y, al juzgar por la pantalla de su ordenador, razones no le faltan. En un monitor tiene abierta una partida de ajedrez y en otro, por un instante, podemos ver directamente cómo Nedry tiene abierta una ventana en la que está reproduciendo Tiburón, el éxito comercial que Spielberg estrenó en 1975.

No es la única autorreferencia que el director de Múnich expresa en su taquillazo jurásico. En el minuto 14, aparece una camisa hawaiana que es idéntica a la que lleva el personaje de Bocazas en Los Goonies, la cual fue producida por el propio Spielberg.

¿Dónde podemos ver ‘Jurassic Park’ en el streaming?

Los fans de la saga pueden ver la primera entrega de Jurassic Park en Prime Video, Disney Plus, SkyShowtime y Movistar Plus (Ficción total).