Steven Spielberg tiene un objetivo para 2027: rodar la primera película western de su carrera

Que Steven Spielberg es un director todoterreno es algo que todo cinéfilo sabe de sobra. Entre otras cosas, porque para contar las obras maestras del rey Midas de Hollywood, nos hacen falta dedos en las manos. El oscarizado realizador ha triunfado con cintas de ciencia ficción como E.T. el extraterrestre y Jurassic Park, thrillers de la talla de Munich, dramas históricos a la altura de Lincoln o La lista de Schindler e incluso un musical reciente, con el remake de West Side Story. Ahora, a sus 79 años, Spielberg tiene entre ceja y ceja comenzar el rodaje en 2027 del único género que le falta: un western en el que homenajeará, sin ningún tipo de dudas, al mismísimo John Ford.

La noticia la conocemos gracias a la entrevista reciente de su director de fotografía habitual, Janusz Kaminski. El polaco ganó dos premios de la Academia por la anteriormente mencionada La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan y, en su conversación con un importante medio norteamericano, Kaminski explicó que Spielberg ya trabaja en su aventura por el oeste y su más antiguo socio (con el permiso del compositor John Williams) será el encargado del imponente estilo visual y el tratamiento de una luz que ya nos podemos vislumbrar como algo simple y llanamente espectacular.

Spielberg quiere rodar un western y Kaminski ya imagina los escenarios: «La orografía, la nieve, la niebla…»

Todavía desconocemos el argumento oficial, pero teniendo en cuenta que Ford es uno de los autores favoritos de Spielberg, parece imposible que el cineasta no vaya en algún momento a rendir tributo a largometrajes como Centauros del desierto, El hombre que mató a Liberty Valance o Fort Apache.

Kaminski daba algunas pistas de los escenarios que el próximo filme podría tener, destacando que a menudo la visión europea del western al cine estadounidense:

Solíamos ir a esta región de los Sudetes, donde las colinas onduladas eran preciosas, parecían parte de Montana. La orografía, la nieve, la niebla. Quienes firman películas estadounidenses suelen venir de otros lugares, y vemos estas mismas cosas de manera diferente. Por eso hay espacio en esta profesión para hombres y mujeres de distintos países que aportan estéticas diferentes al cine estadounidense».

El propio Spielberg lo confirmó hace meses: «Habrá caballos»

En una entrevista hace un año para THR, Spielberg confirmó que su próximo proyecto iba a ser, por fin, una historia de vaqueros:

«Estoy desarrollando un western. Y habrá caballos. Habrá armas, pero no habrá tópicos, eso te lo puedo asegurar. No habrá estereotipos ni clichés».

La idea del realizador es la de comenzar el rodaje en algún momento de 2027, por lo que seguramente no podamos verla hasta, al menos, mediados de 2028.