Spielberg producirá la serie de una de las películas más queridas de los 90: los millennials sonríen

La nostalgia sigue siendo un motor fundamental en la industria cinematográfica y televisiva. Para comprobarlo, sólo es necesario acudir a los estrenos de este fin de semana, donde El diablo viste de Prada proyecta una secuela que ha tardado dos décadas en ver la luz. Y sin ir más lejos, este verano seremos testigos del live action de He-Man y los Masters del Universo y la cinta final de la saga de Jackass. Ahora, el nuevo capítulo de dicha tendencia llegará de la mano de Spielberg y la versión en serie de uno de los grandes clásicos del cine de los 90: Casper.

Tras una agitada puja entre estudios, Disney Plus se ha hecho con los derechos de la nueva serie de acción real que encandilará a toda una generación de millennials. La cinta se estrenó en 1995 y fue producida por el rey Midas de Hollywood bajo su propio sello, Amblin Entertainment. Por aquel entonces, esta adaptación del libro infantil de Joseph Oriolo y Seymour Reit fue filmada Brad Silberling, cosechando por el camino 287 millones de dólares en el box office internacional.

En este caso, serán Rob Letterman e Hilary Winston (Pesadillas) los que se encarguen de trasladar a la pequeña pantalla esta comedia sobrenatural, que si recordamos, todavía nos provoca alguna que otra lagrimita. A pesar del triunfo taquillero, el seguimiento de la IP fue directo al mercado televisivo o dio el salto al formato de serie animada. Sin embargo, el visto bueno de Spielberg y la necesidad de devolver a la actualidad relatos tan queridos como el de Casper convierten a esta época en el momento perfecto para acometer el renacer del bondadoso fantasma.

Spielberg convertirá a ‘Casper’ en una serie

Según cuenta Deadline, la producción se encuentra en una fase de desarrollo muy temprana. Los principales rumores apuntan a un tono oscuro que intentará imitar el fenómeno de Miércoles en Netflix.

Letterman y Winston ejercerán como guionistas, mientras que el primero también dirigirá los episodios. Ambos, junto a Spielberg, ejercerán como productores ejecutivos de Casper en un proyecto que, como pronto, no veremos hasta finales de 2027, principios de 2028.

La cinta original estuvo protagonizada por Bill Pullman y Christina Ricci y nos ponía en la piel de un doctor contratado para liberar una antigua mansión de los cuatro fantasmas que la habitan. La mayoría no tolera a los humanos, pero el sobrino menor, Casper, se hace amigo de la hija del doctor. Desgraciadamente para los espectadores, Casper no se encuentra bajo la suscripción en ninguna plataforma. Aunque sí existe la opción de verla bajo compra o alquiler en Google Play, Rakuten TV y Prime Video.

No es la única serie que producirá Spielberg

El próximo verano, Spielberg estrenará su nueva película como director: El día de la revelación. No obstante, Casper no será la única serie que supervisará como productor ejecutivo. El 5 de junio estrenará con Martin Scorsese también en los despachos la miniserie sobre la novela de John D. MacDonald, El cabo del miedo.