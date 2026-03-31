Nuevo tráiler de ‘Masters del universo’: el príncipe Adam empuña su espada para convertirse en He-Man

En poco más de dos meses, el sueño de muchos niños de los 80 se cumplirá: Masters del universo tendrá un título de acción real en cines. El proyecto lleva años en desarrollo y por fin, parece que Amazon MGM ha dado con la tecla de la siempre compleja adaptación de los live action. Hace algunos meses fuimos testigos de un primer avance promocional que nos impactó por su tratamiento y estética y ahora, el estudio nos regala otro vistazo en el que ya podemos ver al héroe empuñar por primera vez su espada y convertirse en He-Man, el hombre más fuerte del universo.

Protagonizada por Nicholas Galitzine, la cinta abrirá la senda de blockbusters de un verano histórico para Hollywood. Porque en su afán y compromiso por llevar sus grandes producciones a las salas y tras el éxito de Proyecto Salvación, Amazon no se va a ahorrar ningún riesgo comercial. Con un presupuesto aproximado de 200 millones de dólares, la versión cinematográfica de Travis Knight será el termómetro perfecto para saber si Masters del universo puede desembocar en una saga o si en cambio, queda como otra actualización audiovisual del mundo de la juguetería comercial. Por eso y para no caer en la segunda opción, el largometraje deberá apelar a la nostalgia y también ser capaz de atraer a nuevas audiencias.

Nuevo tráiler de ‘Masters del universo’: «Yo tengo el poder»

Eternia is calling you home. Watch the Official Trailer for Masters of the Universe now, and experience the movie only in theaters June 5th! pic.twitter.com/kZIHEctuBH — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) March 31, 2026

Al contrario que ocurría en el primer adelanto, donde veíamos la vida de Adam en la Tierra, este segundo tráiler de Masters del universo se centra sobre todo en Eternia, el añorado hogar del protagonista. Es entonces cómo, en una sucesión de imágenes, vemos cómo el reino ha caído en manos de la ruina por culpa del villano tiránico de Skeletor (Jared Leto).

Por suerte, el príncipe no está solo. Entre sus aliados cuenta con Man-At-Arms (Idris Elba), Teela (Camila Mendes), Fisto (Jóhannes Haukur Jóhannesson), Ram-Man (Jon Xue Zhang) y su madre, la reina Marlena (Charlotte Riley). En el equipo antagonista, completan el cuadro de enfrentamientos la hechicera Evil-Lyn (Alison Brie) y el cíborg Trap Jaw (Sam C. Wilson).

Esta Masters del universo es el segundo intento en llevar la saga al terreno de la acción real. Con más pasión que calidad, Cannon Filmes lanzó la película homónima en 1987 protagonizada por el héroe de acción, Dolph Lundgren y Frank Langella en el papel de Skeletor.

Knight da el salto así a la mayor superproducción de su carrera, tras trabajar como animador en el estudio Laika y dirigir la portentosa Kubo y las dos cuerdas mágicas (2016). El director norteamericano ya filmó un largometraje en «carne y hueso·» con el spin-off de Bumblebee (2018) y este año aparte de la adaptación de los juguetes de Mattel, regresará a la animación en stop-motion para estrenar Wildwood, la versión cinematográfica de la novela de Colin Meloy y Carson Ellis.

¿Cuándo se estrena?

Masters del Universo llegará a los cines el próximo 5 de junio. Un mes en el que llegarán otros estrenos relevantes como Scary Movie, El día de la revelación o Toy Story 5.