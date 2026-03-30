‘Torrente presidente’ está a punto de hacer historia en la taquilla española: ¿cuánto dinero terminará recaudando?

Ha pasado medio mes desde su estreno y por eso, todo el mundo sabe ya que Torrente presidente es el fenómeno del 2026 de la taquilla española. Más de una década después de la anterior entrega, Torrente 5: Operación Eurovegas, Santiago Segura ha vuelto a demostrar ser el rey captando la atención del público. Porque a los espectadores poco les ha importado que el zafio personaje pueda ser producto de un sentido del humor otrora: la sexta cinta de la franquicia está a punto de entrar en el top 10 de la historia de la cartelera patria.

El de Carabanchel siempre ha sido un referente en la recaudación de la industria española. Las primeras entregas de José Luis Torrente así lo demostraban. Pero a partir de 2019, Segura diversificó su talento para llenar las salas con tan temática antagónica como es el cine familiar. Desde el 2019 y casi de forma anual, el director ha brillado prácticamente cada año con sus nuevas sagas. Padre no hay más que uno (2019), Padre no hay más que uno 2, (2020) A todo tren. Destino Asturias (2021), Padre no hay más que uno 3 (2022), Padre no hay más que uno 4 y Padre no hay más que uno 5 son los títulos que han acumulado más dinero y espectadores en los últimos siete años.

Todas ellas han aunado casi 80 millones de euros en el box office nacional. Ahora, Torrente presidente no sólo va a suponer un capítulo más en el éxito financiero de las obras de Segura, pues también tiene a tiro de piedra entrar en el top 10 de la taquilla española.

‘Torrente presidente’ podría hacer historia en la taquilla española

En estos instantes, los números de Torrente Presidente en la taquilla española rondan los 20 millones y medio de euros. Y eso significa que a la candidatura del ex policía le queda menos de un millón para irrumpir–otra vez–en el Olimpo de los triunfos comerciales de nuestro país. La lista actual es la siguiente:

Ocho apellidos vascos: 56.194.668 mill. de euros Lo imposible: 42.444.290 mill. de euros Ocho apellidos catalanes : 36.146.627 mill. de euros Los otros: 27.254.163 mill. de euros Un monstruo viene a verme: 26.507.290 mill. de euros El orfanato: 25.061.449 mill. de euros La gran aventura de mortadelo y Filemón: 22.847.333 mill. de euros Torrente 2: Misión en Marbella: 22.142.173 mill. de euros Ágora: 21.391.197 mill. de euros Perfectos desconocidos: 21.337.147 mill. de euros

La trama de Torrente presidente nos devuelve a un antihéroe que es convencido para meterse en política. Y claro, con sus declaraciones sin filtros era de esperar que terminase liderando un partido populista. Producida por el propio Segura y distribuida por Sony Pictures, la cinta ha tenido una acogida débil por parte de la crítica especializada. Algo que no sorprende a nadie, ni siquiera al propio Segura.

¿Hasta dónde llegará su recorrido en la cartelera?

Viendo su recorrido hasta este momento y con todavía un recorrido que la llevará al menos, otras tres semanas por los cines, Torrente presidente podría llegar a cerrar su mercado de la exhibición superando los 25 millones de euros y por tanto, adelantando a El orfanato (2007).

Todavía no se ha hecho oficial su llegada a las plataformas, pero Segura aseguró recientemente en un post de X que el largometraje aterrizaría en Netflix en verano.