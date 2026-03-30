Las películas que los niños deben ver para entender la Semana Santa: en Movistar Plus, Disney y Prime Video

Llevamos sólo algunas horas del inicio de la festividad litúrgica por excelencia entre los católicos, pero la gran mayoría de los pequeños ya disfrutan de las vacaciones. Un periodo que independientemente de las creencias de cada familia, nunca está de más conocer su historia, valores y origen. Todos estos conceptos pueden ser a menudo un tanto abstractos o aburridos para edades tempranas y por eso, hemos preparado una selección de películas para niños que son perfectas para el contexto de la Semana Santa:

‘El príncipe de Egipto’

Producida por Spielberg y con una tremenda banda sonora de de Hans Zimmer, los niños de los 90 ya pueden compartir con sus propios hijos, primos o sobrinos una de las grandes cintas de animación de los 90. El príncipe de Egipto nos cuenta la historia de Moisés liberando al pueblo de Israel a través de la presión de las plagas y la huida final a través del partido cauce del Mar Rojo.

Sí, todavía faltaban unos 1.300 años para la aparición de Jesús. No obstante, esta es una de esas películas clave para que los niños puedan comprender la diferencia de concepción de Pascua entre cristianos y judíos. Mientras que para los primeros todo tiene que ver con la catarsis de la Resurrección, dichas fiestas

Disponible en: SkyShowtime y Movistar Plus (ficción total)

‘Joseph: Rey de los Sueños’

No tiene la potencia de El príncipe de Egipto, pero sirve como una especie de precuela que cronológicamente nos presenta al bisnieto de Abraham, quien lleva a su familia a las orillas del Nilo. Fue directa al mercado doméstico y es una gran historia de superación y perdón, perfecta para toda la familia.

Disponible en: Apple TV, Rakuten TV y Prime Video (compra o alquiler)

‘Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario’

Vale, el universo de C.S. Lewis no es en realidad una historia bíblica que hable directamente de la Pascua. Sin embargo, el autor británico creó con su fantasía toda una representación simbólica sobre la historia de Jesús.

Disponible en: Disney Plus

‘El hombre que hacía milagros’

No es tan conocida como las anteriores, aunque sin duda es una de las mejores películas para que los niños comprendan la imagen de Jesús y por tanto, la de la Semana Santa. Utilizando una combinación de stop-motion y animación 2D, la historia se cuenta a través de la mirada de Tamar, una niña que conoce a Jesús, una figura bondadosa y cercana que cambiará su vida para siempre.

Disponible en: Movistar Plus (ficción total)

‘El rey de reyes’

Puede parecer extraño, pero esta cinta de animación que cuenta con las voces originales de estrellas como Uma Thurman, Mark Hamill, Pierce Brosnan y Forest Whitaker es en realidad una producción surcoreana. La historia de Jesús en este caso, está narrada por el personaje del escritor Charles Dickens, quien busca encontrar un vínculo con el niño que lo escucha, su hijo Walter.