De ‘La Pasión de Cristo’ a ‘Ben-Hur’: 5 películas imprescindibles para ver en Semana Santa en streaming

Para muchos, la Semana Santa sigue siendo un periodo de tradición y recogimiento, pero también de cine. Durante muchas décadas, las cadenas de televisión programaban grandes superproducciones bíblicas, especialmente si se trataba del Jueves Santo o del Viernes Santo. De esta forma, ver películas como Ben-Hur se convertía en toda una tradición familiar. Una tradición que ya ha dado el salto a las plataformas de streaming, donde los espectadores tienen la oportunidad de elegir qué ver y cuándo hacerlo, sin depender de la programación que hagan las cadenas en la pequeña pantalla.

Muchas son las plataformas digitales que han querido recuperar este tipo de cine, no solamente por su imponente valor religioso o histórico, sino también por esa pequeña tradición familiar que resurge cada Semana Santa. Desde producciones clásicas hasta películas más recientes, el catálogo actual brinda a sus suscriptores la oportunidad de mantener viva esta tradición sin tener que renunciar a la comodidad. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer una lista de cinco películas perfectas para ver en Semana Santa, todas ellas disponibles en streaming y con motivos más que de sobra para verlas.

1. ‘La Pasión de Cristo’ (Netflix y Prime Video)

Dirigida por Mel Gibson, se ha ganado a pulso ser la película más asociada a la Semana Santa en el siglo XXI. Y siendo honestos, no es para menos. La historia se centra en las últimas horas de vida de Jesús, mostrando con una espeluznante crudeza el sufrimiento previo a la crucifixión. Si hay algo por lo que destaca este filme es por su realismo, pero también por la utilización del arameo como lenguaje. Por si fuera poco, no podemos dejar de hacer mención a la intensidad interpretativa de Jim Caviezel, encargado de dar vida a Jesucristo. A pesar de la enorme polémica que se generó en su estreno, lo cierto es que se ha convertido en uno de los títulos más vistos cada año, en cuanto a estas fechas se refiere.

2. ‘Ben-Hur’ (Prime Video)

Estamos ante uno de los grandes clásicos no solamente del cine religioso, sino también histórico. Dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, Ben-Hur llegó a ganar 11 premios Oscar y, a pesar de que se estrenó en 1959, continúa siendo una de las superproducciones más impresionantes de la historia. ¡Y no es para menos! En cuanto a la trama, sigue a Judá Ben-Hur, un príncipe judío que es traicionado por su amigo romano, cuya vida acaba cruzándose con la de Jesús. Estamos ante un filme que mezcla a la perfección el drama y la fe con el espectáculo. Por lo tanto, es una propuesta perfecta para poder disfrutar en Semana Santa.

3. ‘Son of God’ (Prime Video)

Es una de las versiones más modernas de la vida de Jesucristo. En esta película, protagonizada por Diogo Morgado, se resume la historia desde su nacimiento hasta la resurrección, utilizando un tono mucho más accesible al público actual. De hecho, la producción apuesta por una narración mucho más directa y emotiva que resulta perfecta para aquellos que buscan una película religiosa sin la duración de los grandes clásicos.

4. ‘Resucitado’ (Netflix)

En esta película, protagonizada por Joseph Fiennes, se ofrece un enfoque bastante distinto al habitual, puesto que, en vez de centrarse en Jesús, la historia sigue a un soldado romano encargado de investigar la desaparición de ese cuerpo tras la crucifixión. Para ello, mezcla el cine histórico con elementos de investigación, lo que la hace distinta al resto. Es una propuesta ideal para aquellos que buscan algo relacionado con la Semana Santa, pero con un punto de vista diferente.

5. ‘María de Nazaret’ (Prime Video)

A pesar de que es una de las producciones menos conocidas, también es bastante recomendable para ver en Semana Santa. La película se centra en la figura de la Virgen María y su vida, desde su infancia hasta la muerte de su hijo Jesús. De esta forma, se ofrece una visión mucho más emocional e íntima del relato bíblico, alejándose por completo de lo que ofrecen grandes superproducciones. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una historia más humana, en la que se centran especialmente en los personajes.