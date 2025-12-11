Idris Elba planea abandonar la interpretación para dirigir películas: «Llevo mucho tiempo actuando»

El salto de la actuación a la dirección supone, una transformación bastante común en Hollywood. Desde el propio surgimiento de la disciplina artística, nombres como Robert Redford, Mel Gibson, Clint Eastwood, George Clooney o más recientemente, Bradley Cooper, han pasado de actuar frente a una cámara a asumir el rol de máximo liderazgo de las producciones. El paso de un lado a otro, a menudo se queda en algo intermedio, llevando en paralelo ambos puestos. Sin embargo, otros dejan de algún modo de ejercer para siempre el lado actoral. Ese es el caso del británico Idris Elba, quien en una reciente entrevista ha expresado su deseo de abandonar profesión y centrarse en dirigir películas.

El puesto autoral no es algo extraño para el ganador del Globo de Oro. En 2012 codirigió junto a Dan Cadan el videoclip musical de la canción Lover Of The Light de Mumford & Sons y en 2018, afrontó en solitario su ópera prima, Yardie. Su adaptación de la novela homónima escrita por Victor Headley tuvo un recibimiento mixto por parte de la crítica internacional, pero en el futuro más inmediato, Elba quiere enfocar su desempeño en dirigir películas y de por supuesto, impulsar la industria cinematográfica del continente africano. Por eso, en su paso por el Festival de Cine del Mar Rojo el pasado miércoles, el intérprete reflexionó sobre todo lo que le espera en su carrera, habiendo abiertamente sobre recuperar sus estudios. Pues de alguna forma afirma sentirse como «un impostor» cuando tiene reuniones con los políticos.

Idris Elba quiere dirigir más películas

En el festival , el actor de Beasts of no Nation se promocionaba su cortometraje Dust To Dreams. La historia sigue a una joven algo tímida que termina heredando el club nocturno de su difunta madre. Un giro de los acontecimientos que termina uniéndola con su distanciado padre, el cual es encarnado en la piel del cantente Seal.

Las películas de esta estrella de 53 años, han recaudado más de 9.800 millones de dólares en la box office internacional. Cifras mastodónticas que lo convierten de facto, en uno de los 20 actores más taquilleros en la historia del celuloide. Una razón más quizás, para el retiro parcial.

Idris Elba pretende con el tiempo, focalizarse en dirigir películas. Y así es como lo ha manifestado en unas declaraciones recogidas por el Dailymail:

«Espero que mi base de fans como actor no esté enfadada conmigo, pero eventualmente quiero transferirme para ser director por completo», se sinceraba en el evento.

Tras ello, Elba expresó que necesitaba una «forma diferente» de mostrar su talento. «Llevo mucho tiempo actuando. Todavía me encanta, pero creo que dirigir me permite ejercitar mis habilidades de forma diferente y formar parte del reparto de una forma distinta. Lo disfruto muchísimo», concluía.

Por el momento, todavía no tiene agenciado un nuevo largometraje como director en su agenda.

Sus trabajos recientes

La carrera de Idris Elba es de primer nivel. El londinense ha trabajado para DC, para Marvel y la saga Alien, con su aparición en la precuela Prometheus. En lo televisivo, también ha brillado gracias a series como The Wire y Luther.

Este año lo hemos podido ver en Una casa llena de dinamita y en 2027, estará presente en Children of Blood and Bone, la adaptación de una novela fantástica que concentra un reparto racial dirigido por Gina Prince-Bythewood.