Idris Elba asegura que Hollywood premia los «hábitos pocos saludables» de los actores y la adicción al trabajo

La huelga de actores y guionistas en Hollywood ha vuelto ha demostrarle a la industria quienes son realmente los que llevan la batuta del negocio, mal que le pese a la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión). Y es que por pequeña que sea, para realizar una película se precisa de un numero considerable de personas en un equipo y los intérpretes son, precisamente, una pieza fundamental. Pero no todo es gloria en la profesión, ya que parte de las protestas de los sindicatos SAG-AFTRA señalan que es preciso un aumento en los sueldos, pues a día de hoy el gran grueso de los actores no puede vivir sólo de encarnar a sus personajes. Por otro lado, ahora Idris Elba ha puesto en el punto de mira otro debate: la adicción al trabajo de las grandes estrellas y cómo el sistema favorece esa obsesión “tan poco saludable” para la profesión.

Elba, parece estar buscando un enfoque consciente en el campo de la actuación. Sincerándose en su última entrevista, aseguró haber comenzado a ir a terapia para lidiar con una supuesta adicción al trabajo: “Trabajo en una industria donde me recompensan por esos hábitos poco saludables. Soy recompensado por ello. Soy un absoluto adicto al trabajo. Y eso, en general, no es bueno para la vida”. El inglés sabe a la perfección lo que es triunfar tanto en la pequeña pantalla como en el cine y en los últimos tiempos lo hemos visto explotar su lado más comercial, aceptando papeles en grandes franquicias. Lejos queda el Elba de The Wire o incluso el de Luther (a pesar de que recientemente recuperase a su personaje en un filme para Netflix). Hoy, el elegante eterno candidato al esmoquin de James Bond prefiere decantarse por proyectos gigantescos y llenos de acción, como es el caso del UCM, franquicias de la talla de Fast & Furious o asumiendo el papel de antihéroe en El escuadrón suicida de James Gunn. Una obsesión y continuidad de trabajo asombrosa que él mismo considera insana, llevándole a asistir ya a un año de terapia.

“He estado en terapia (…) hace aproximadamente un año. ¿Es mucho verdad? En mi terapia he estado pensando en cambiar…en cómo se cambia a los neurópatas”, reflexionaba en su charla con el podcast Changes with Annie Macmanus. “Nada demasiado extremo es bueno, todo necesita equilibrio”, terminaba de explicar.

Su afición a ser DJ es un respiro

El intérprete le dio cierto valor a su carrera musical por ayudar a diluir la presión de estar asumiendo más roles de actuación durante los meses seguidos: “Podría trabajar 10 días en una película, secuencias submarinas aguantando la respiración durante seis minutos, y volver y sentarme en el estudio y sentirme relajado, más que sentarme en el sofá con la familia, lo cual es malo, ¿verdad? Esta es la parte en la que tengo que normalizar lo que me relaja, no todo puede ser trabajo”.

Recientemente a Idris Elba pudimos verlo en Tyler Rake 2 y en la serie para Apple TV, Secuestro en el aire. En 2024 estrenará la cinta Heads of State para Amazon studios y volverá a ofrecer su voz al personaje de los videojuegos Knuckles, en una serie spin-off para Paramount Pictures.