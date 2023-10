¿El comienzo del fin de la huelga de actores? El SAG-AFTRA y los estudios retoman conversaciones el próximo miércoles

El SAG-AFTRA (los sindicatos de intérpretes en Hollywood) y la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión) han anunciado en un comunicado conjunto que continuarán las conversaciones el próximo miércoles, reuniéndose por primera vez desde que se convocase la huelga a mediados de julio.

“SAG-AFTRA y AMPTP se reunieron durante una sesión de negociación de un día completo y concluyeron que las negociaciones se reanudarán el próximo miércoles 4 de octubre”, se señala en el comunicado de ambos grupos. No obstante y aunque esto es una gran noticia para el desarrollo de un posible fin de la huelga, desde los dos sindicatos de actores se instó a que estos mantuviesen la energía y la fuerza en los piquetes hasta que se anunciase un acuerdo oficial: “Seguid participando con toda nuestra fuerza en nuestros piquetes y en eventos de solidaridad en todo el país. Dejen que la AMPTP escuchen sus voces alto y claro. Hz la diferencia. Tú haces la diferencia”, mantenía el mensaje del gremio ante la premisa del regreso a las negociaciones.

Cierto optimismo sobre el fin de la huelga de actores

Hay un gran optimismo por parte de la industria en el que los dos colectivos puedan llegar a un acuerdo, especialmente porque los directores ejecutivos que se hicieron cargo de las negociaciones finales con el WGA (sindicato de actores) estuvieron presentes en la conversación que se dio en la sede de los sindicatos, en lugar de en las oficinas de la AMPTP.

No obstante, el punto de encuentro entre los dos protagonistas de las huelgas no es el mismo, ya que cuando la WGA y la AMPTP comenzaron su semana de reuniones que desencadenó el fin de las protestas ya habían estado reuniéndose intermitentemente durante varias semanas durante el mes de agosto. La propuesta de aquel entonces fue rechazada, pero algunos de los puntos que se trataron durante el verano sí que desembocaron en acuerdos adheridos al trato final. Sin embargo, las conversaciones entre el SAG-AFTRA no se retoman desde el pasado 12 de julio.

El fin de la huelga de actores supondría un respiro para el sistema de Hollywood, el cual ya va a tener suficientes problemas con retomar la actividad de los guionistas. El efecto embudo de todos los proyectos que están por concluir y por comenzar llevará sin duda a nuevos retrasos en las producciones.