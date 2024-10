Idris Elba planea mudarse a África para impulsar la industria cinematográfica del continente

A sus 52 años, Idris Elba es uno de esos actores que han marcado una época tanto en la televisión como en la gran pantalla. Fue el icónico Stringer Bell en The Wire y además, dio vida al detective Luther en la adictiva ficción homónima de la BBC. Pero por si esto fuera poco, su nombre ha estado incluso en las quinielas para sustituir a Daniel Craig en el puesto de James Bond. Y quién sabe si finalmente habría podido enfundarse el esmoquin de no asegurar públicamente, no estar nada interesado en asumir la interpretación del personaje creado por Ian Fleming. Una decisión ciertamente valiente, aunque no tan arriesgada como su reciente anuncio que esgrime el futuro de su carrera: mudarse a África.

Sí, el ganador del Globo de Oro ha explicado recientemente que tiene pensado mudarse en menos de 10 años al «continente madre». Todo ello con la intención de promocionar y hacer crecer la industria cinematográfica de la tierra en la que nacieron sus padres; Winston Elba (Sierra Leona) y Eve Elba (Ghana). Dicha elección por supuesto, no impedirá seguramente que veamos al actor esporádicamente trasladándose al corazón de la industria o a su Inglaterra natal para participar en producciones internacionales. Ya que entre otras cosas, el intérprete está ligado a una posible continuación fílmica de Luther y a la expansión narrativa de la franquicia Tyler Rake. Dos proyectos de Netflix que le servirían para inyectar capital poco a poco, en el tejido audiovisual de un cine incipiente, que se llevó su última consideración en la alfombra roja en 2006, gracias a la cinta sudafricana Tsotsi (Oscar a la mejor película internacional).

Idris Elba se mudará a África

Idris Elba no se limitará a una simple mudanza internacional de su lugar de residencia, lo cual ya sería de por sí una muestra de compromiso con la tierra de sus ancestros que no tienen la mayoría de sus compañeros de profesión. Elba, quiere aprovechar su poder mediático y empresarial para respaldar el negocio cinematográfico y que los africanos puedan contar más fácilmente sus historias. Principalmente, la idea es la de apoyar la construcción de un estudio de cine en las islas tanzanas de Zanzíbar y también otro en Accra, la capital de Ghana.

Más allá de las participaciones interpretativas dentro del sistema hollywoodiense, Elba manifestó la necesidad de un aumento de la relevancia autoral a todos los niveles en el continente, creyendo que es vital que los africanos ocupen un lugar central en todo el proceso de realización de una película. Desde estar delante y detrás de las cámaras, a ocupar puestos en la financiación, distribución, comercialización y exhibición.

«Creo que me mudaré en los próximos cinco o diez años, si Dios quiere. Estoy aquí para impulsar la industria cinematográfica, es un proceso que lleva diez años, no podré hacerlo desde el extranjero. Necesito estar en el país, en el continente», le contaba Idris Elba a la BBC. Aparte, el actor explicó que iba a estar viviendo tanto en Accra, como en Freetown (capital de Sierra Leona), además de por supuesto estar presente en Zanzíbar. El londinense terminó asegurando que estar donde se cuentan esas historias es una parte esencial de entenderlas, para así poder proyectarlas en un ejercicio cinematográfico posterior.

Apropiarse de las historias

En su conversación con el medio anglosajón, Elba habló de la idea de que los africanos terminen recuperando sus propias historias y que la llamada cuna de la vida, deje de ser vista como una especie de territorio uniforme confiriéndole esa identidad multicultural y diferenciada entre sus múltiples países:

«Si ves cualquier película o cualquier cosa que tenga que ver con África, todo lo que verás es trauma, cómo fuimos esclavos, cómo fuimos colonizados, cómo es simplemente una guerra y cuando llegues a África, te darás cuenta de que no es verdad. Pero es muy importante que nos apropiemos de esas historias de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestros idiomas, de las diferencias entre un idioma y otro. El mundo no lo sabe».

Nigeria es uno de los pocos países que poseen una potente industria dentro de África (se le conoce como el «Nollywood»), siendo el estado que más exportaciones exitosas realiza en el extranjero. No es la primera vez que Idris Elba reconoce el talento del cine del continente, matizando que a su modelo de negocio le hacen falta muchísimas instalaciones.

La agencia cultural de la ONU respaldó las palabras del actor asegurando que a pesar del «crecimiento significativo en la producción», el negocio se había visto obstaculizado por problemas como la piratería y una falta de instituciones cinematográficas oficiales.