El hombre que asaltó la casa de Marius Borg tenía seis condenas por violencia y un objetivo que nadie esperaba: la princesa Ingrid de Noruega

Lo que parecía un nuevo episodio de tensión en la residencia de la familia real noruega ha terminado dando un giro inesperado. Un hombre encapuchado irrumpió en la finca de Skaugum, donde se encuentra la residencia anexa en la que viven los hijos de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, y llegó hasta la puerta de la vivienda. En el interior se encontraba Marius Borg, que escuchó los fuertes golpes mientras escuchaba música y terminó enfrentándose al intruso. Sin embargo, las primeras sospechas apuntaban a que el joven podía ser el objetivo del asalto y ahora ha trascendido que el hombre habría viajado hasta Oslo con otra intención: encontrarse con la princesa Ingrid Alexandra.

El incidente se produjo durante la noche del 5 al 6 de noviembre. Según la reconstrucción de los hechos, el desconocido consiguió acceder a la propiedad y llegó a empujar a Marius, que reaccionó y logró conducirlo hasta la puerta principal para expulsarlo de la vivienda. El hijo de Mette-Marit avisó inmediatamente a la Policía, que se presentó en el lugar en apenas un minuto y medio. La irrupción provocó una gran preocupación por la seguridad de la familia real, especialmente por el pasado judicial de Borg y los procesos que tiene pendientes.

Según ha publicado el diario noruego VG, el individuo, de unos 30 años y procedente del norte de Noruega, habría manifestado que había viajado hasta Oslo para visitar a la princesa Ingrid Alexandra. El hombre llevaba consigo varias cartas y documentación con información personal, aunque la Policía ha precisado que el contenido de esos escritos no resultaba relevante para la investigación. Por el momento, no ha trascendido qué relación pretendía establecer con la hija de los reyes ni si había mantenido algún contacto previo con ella. Tampoco hay indicios confirmados de que su intención fuera agredirla.

Lo que más inquietud ha generado es el historial del individuo. De acuerdo con las informaciones publicadas por VG, había sido condenado en seis ocasiones por delitos violentos desde 2020, la última de ellas en 2025. Unos antecedentes que han añadido preocupación a un episodio que ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad del entorno de la familia real noruega.

En un primer momento, los agentes se limitaron a expulsar al hombre de la propiedad, sin abrir una causa penal. Sin embargo, dos días después la Policía decidió investigar formalmente lo ocurrido y el 10 de noviembre comunicó que el individuo estaba señalado por presunta agresión y entrada ilegal. Además, se le impuso una prohibición de acercamiento a Marius Borg durante tres meses. El hijo de Mette-Marit, por su parte, declaró ante los investigadores en calidad de perjudicado.

El suceso ha obligado también a revisar las medidas de protección de la familia real. El Servicio de Seguridad de la Policía noruega, responsable de la seguridad de la institución, ha señalado que examinará los protocolos y ajustará las medidas de vigilancia si resulta necesario. Además, han decidido poner seguridad adicional a la princesa heredera. Un nuevo quebradero de cabeza para Mette-Marit y Haakon, que han visto cómo un desconocido conseguía llegar hasta la vivienda de su hijo y acceder a su interior en una finca vinculada a la Corona.