Un intruso irrumpe a patadas en la casa de Marius Borg en plena madrugada y se enfrenta a golpes con el hijo de Mette-Marit

Se han vivido momentos de tensión en la residencia de Skaugum, donde Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, permanece bajo arresto domiciliario y vigilancia electrónica. El joven ha sufrido un asalto en su propia vivienda después de que un desconocido consiguiera acceder al interior de la propiedad el pasado 7 de noviembre. El individuo comenzó a golpear y dar patadas a la puerta principal hasta lograr entrar en la casa, situada en la finca donde también se encuentra la residencia oficial de los reyes de Noruega. Un episodio inesperado que ha vuelto a situar al hijo de la futura reina consorte en el centro de la actualidad y surge después de su petición para levantar el arresto domiciliario.

En el momento de los hechos, Marius Borg se encontraba escuchando música cuando escuchó unos ruidos procedentes del exterior. Al acercarse para comprobar qué estaba sucediendo, descubrió que un hombre estaba intentando acceder a la vivienda por la fuerza. El desconocido consiguió finalmente entrar y llegó a empujar al joven, que reaccionó enfrentándose a él y logró conducirlo hasta la puerta principal para expulsarlo de la casa. Tras el incidente, Borg avisó inmediatamente a la Policía.

Tal y como ha publicado el medio noruego Se og Hor, los agentes tardaron aproximadamente un minuto y medio en llegar después de recibir la llamada. El asaltante fue interceptado y retenido por las autoridades, aunque posteriormente quedó en libertad. Aleksander Greaker, abogado de Marius Borg, ha explicado cómo ha vivido su cliente este episodio: «Es un lugar donde uno debería sentirse seguro, y en la situación en la que se encuentra Marius ahora mismo, es fácil comprender que lo haya vivido como algo muy desagradable e inseguro». Por el momento, no ha trascendido más información sobre el atacante.

El suceso llega, además, en un momento especialmente delicado para el hijo de Mette-Marit. En los últimos días, su situación judicial ha vuelto a dar un giro después de que la defensa solicitara que se levantara la medida de arresto domiciliario y se retirara la pulsera electrónica que controla sus movimientos. Una petición que inicialmente fue aceptada por el Tribunal de Distrito de Oslo, pero que posteriormente fue recurrida por la Fiscalía. Finalmente, el Tribunal de Apelación decidió mantener las restricciones al considerar que existía riesgo de reincidencia.

Marius Borg seguirá bajo vigilancia electrónica en Skaugum

Uno de los argumentos que ha pesado en la decisión judicial está relacionado con el supuesto incumplimiento de las condiciones impuestas durante el periodo de arresto domiciliario. Según recoge la resolución, Marius Borg habría consumido alcohol pese a tenerlo expresamente prohibido. El joven trató de justificar los resultados de las pruebas alegando que las marcas detectadas podían deberse al uso de enjuague bucal y al consumo de zumo de manzana fermentado. Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró que esta explicación no resultaba creíble. La resolución también recoge que se realizaron varias pruebas de alcoholemia con dispositivos diferentes y que todas reflejaban indicios de consumo de alcohol. Estos controles se enmarcan dentro del seguimiento al que está sometido el joven, que debe cumplir las condiciones establecidas por la justicia mientras permanece en la finca de Skaugum.

La próxima fecha señalada en el calendario judicial será el 30 de noviembre, cuando está previsto que se revise de nuevo su situación. Será entonces cuando se valore si Marius Borg debe continuar bajo vigilancia electrónica en la residencia de Skaugum o si, por el contrario, puede quedar en libertad y desprenderse de la pulsera telemática. Hasta entonces, el hijo de Mette-Marit seguirá sometido a las medidas cautelares acordadas por los tribunales noruegos.