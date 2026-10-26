¿Cuánto tiempo puede quedarse un gato solo en casa como máximo? La recomendación de los veterinarios

Los gatos tienen fama de ser animales independientes, pero eso no significa que puedan estar solos durante mucho tiempo sin que su bienestar se vea afectado. Aunque un gato adulto y sano puede tolerar algunas horas de soledad, hay que tener en cuenta sus necesidades de alimentación, hidratación, higiene, estimulación y contacto social.

Una de las dudas más frecuentes entre los propietarios es cuánto tiempo puede quedarse un gato solo en casa y qué precauciones adoptar para garantizar su seguridad. La respuesta depende de varios factores, como la edad del animal, su estado de salud, su carácter y sus hábitos diarios. No es lo mismo dejar solo durante ocho horas a un gato adulto acostumbrado a esa rutina que ausentarse durante todo un fin de semana o varios días consecutivos.

El tiempo que se puede quedar solo un gato

Aunque los gatos suelen mostrar un comportamiento más independiente que los perros, también son seres sociales que necesitan estímulos, y atención para mantenerse sanos y equilibrados. En este contexto, dejar al gato solo mientras estás trabajando no tiene por qué suponer un problema, pero pasar muchas horas solo, especialmente si ocurre de forma habitual, puede afectar a su bienestar. Si sospechas que tu mascota se siente sola, existen algunas señales que no debes ignorar:

Si busca constantemente tu atención o te sigue por toda la casa, podría estar tratando de llamar tu atención.

Si empieza a mostrar un comportamiento agresivo sin razon aparente, es posible que esté expresando malestar.

Los veterinarios también alertan e qued lamerse de manera compulsiva o arrancarse el pelo puede ser una señal de estrés o malestar que conviene consultar.

Si dejar solo durante muchas horas a un gato adulto y sano no es lo más recomendable, hacerlo con un cachorro resulta todavía menos aconsejable. Durante sus primeros meses de vida, necesitan comer con mayor frecuencia y están más expuestos a sufrir accidentes domésticos, como caídas desde lugares elevados, intoxicaciones o descargas eléctricas al morder cables. Además, requieren un contacto frecuente con las personas para desarrollar vínculos afectivos y sentirse seguros. Lo mismo sucede con los gatos de edad avanzada; en estos casos, la supervisión es especialmente importante para vigilar su estado de salud y detectar cualquier signo de empeoramiento.

Ley Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal establece que los animales de compañía pueden permanecer sin supervisión durante un máximo de tres días consecutivos, mientras que en el caso de los perros el límite se reduce a veinticuatro horas. Por tanto, según esta normativa, un gato podría quedarse solo en casa hasta tres días.

Sin embargo, esto no significa que sea la opción más recomendable. Dejar a un gato sin compañía durante tanto tiempo debería ser una situación excepcional, no una práctica habitual. Aunque tenga comida, agua y un arenero limpio, lo más prudente es evitar que pase varios días completamente solo y procurar que alguien de confianza lo visite y compruebe que todo está bien.

Mientras, el artículo 27.b determina que se prohíbe «practicarles todo tipo de mutilación o modificaciones corporales permanentes; se exceptúan de esta prohibición los sistemas de identificación mediante marcaje en la oreja de gatos comunitarios y las precisas por necesidad terapéutica para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva, sin que pueda servir de justificación un motivo funcional o estético de cualquier tipo, y que deberá ser acreditada mediante informe de un profesional veterinario colegiado o perteneciente a alguna administración pública, del que quedará constancia en el registro de identificación correspondiente».

Consejos prácticos

A la hora de dejar al gato solo en casa, lo primero es garantizar que tenga suficiente agua y comida. Para ello, existen comederos automáticos que permiten programar las tomas y controlar las cantidades de alimento que recibe en cada momento. Asimismo, los bebederos antivuelco o fuentes que mantienen el agua en circulación evitan el animal se quede sin agua si vuelca su recipiente. Eso sí, conviene acostumbrarlo a utilizarlos antes de dejarlo solo, ya que puede desconfiar de los objetos nuevos y negarse a usarlos.

Por otro lado, hay que prestar especial atención al arenero. Los modelos autolimpiables pueden ser útiles cuando no es posible retirar los residuos con la frecuencia habitual. Además, es recomendable elegir una arena absorbente y que ayude a controlar los olores, así como colocar una bandeja adicional si las circunstancias lo permiten.

En cuanto al enriquecimiento ambiental, es esencial dejar sus juguetes preferidos, especialmente aquellos que estimulan su curiosidad, para mantenerlo entretenido. Antes de salir, también hay que revisar la vivienda para eliminar posibles riesgos, como plantas tóxicas, cables o cubos de basura abiertos. Asimismo, conviene comprobar que no exista la posibilidad de que quede atrapado en alguna habitación o sufra una caída desde una ventana o un balcón.

Aun tomando todas estas precauciones, lo más recomendable es que una persona de confianza visite al gato al menos una vez al día para comprobar que se encuentra bien, cambiar el agua y la comida y limpiar el arenero.