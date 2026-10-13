Begoña Gómez hace negocio con el alquiler: cobra 2.200 € al mes a universitarias por un piso en Madrid

Begoña Gómez hace negocio con el alquiler y cobra 2.200 euros al mes a dos universitarias extranjeras por un piso en el centro de Madrid mientras Pedro Sánchez trata de poner coto a los caseros con sus decretos de vivienda. La mujer de Sánchez es heredera de varios pisos en Madrid que su padre, Sabiniano Gómez, compró gracias al dinero que le daban sus negocios de las saunas prostíbulo.

Uno de ellos está ubicado en la calle Prado, una de las zonas más cotizadas de la capital que se encuentra a escasos metros del Congreso de los Diputados y de la Plaza de Santa Ana. Se trata de la Milla de Oro del Barrio de Las Letras.

Begoña Gómez tiene su piso en una zona tensionada como es el centro de Madrid y ha sabido aprovechar la oportunidad de negocio poniendo en alquiler su piso por un alto precio especulando así con el mercado inmobiliario.

Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, la mujer del presidente del Gobierno se lo tiene alquilado a dos estudiantes de un máster universitario que pagan cada una su habitación. Begoña Gómez ha optado por esta fórmula de alquiler por habitaciones que da un mayor beneficio al casero.

Las inquilinas de Begoña Gómez disfrutan así de un cuarto piso en buen estado de algo más de 100 metros cuadrados. Las estudiantes son extranjeras y le pagan cada mes a Begoña Gómez 2.200 euros más gastos de luz, agua y calefacción, un precio que la mayoría de universitarios españoles no podría pagar.

Pedro Sánchez se ha mostrado contrario a limitar los precios de los alquileres. OKDIARIO publicó cómo le ordenaba a José Luis Ábalos –la persona del PSOE que negociaba con Podemos la Ley de Vivienda— que no cediera en el control del precio de los alquileres. Sabía que su mujer hacía negocio como rentista en una ciudad como Madrid donde el precio de los alquileres no ha dejado de crecer en los últimos años.

En un edificio de pisos turísticos

Begoña Gómez tiene su casa alquilada en un inmueble en el que hay varios pisos turísticos activos. Distintos inversores han decidido echar a la gente del barrio para montar ahí su negocio de alquiler turístico al encontrarse en una zona céntrica de la capital de España. Estos negocios han favorecido la gentrificación.

La comunidad de propietarios, entre los que se encuentra Begoña, está al tanto de que allí hay pisos turísticos. De hecho, es frecuente ver a visitantes extranjeros por las escaleras del bloque donde la mujer de Sánchez ha montado también su negocio de alquiler.

Muchos de los pisos del bloque se han reformado y se han adaptado a las necesidades de los viajeros pese a que se encuentran en una finca histórica de casi 50 años.

Pedro Sánchez, con sus decretos de vivienda, ha tratado de regular el alquiler de temporada y por habitaciones como el que hace su esposa. El presidente destacó que obligaría a los propietarios a tributar un 10 % por los pisos turísticos. «Servirá para combatir la especulación», señaló el jefe del Ejecutivo sabiendo que su mujer tiene un piso en una zona tensionada alquilado a un precio alto.

Sánchez y Begoña: caseros de lujo

El piso de la calle Prado no es el único que tiene Begoña Gómez alquilado. La esposa del presidente también puso en el mercado inmobiliario la casa de Pozuelo de Alarcón en la que vivía con Pedro Sánchez y sus hijas antes de aterrizar en La Moncloa. La vivienda está en una urbanización con pistas de pádel, piscina, parque infantil y amplias zonas verdes.

El matrimonio presidencial tiene alquilada esta vivienda por más de 2.000 euros a una pareja de ciudadanos asiáticos. Antes de estos inquilinos, le alquilaron el piso a un americano que estuvo años viviendo allí. Sánchez y Begoña prefieren optar por inquilinos extranjeros frente a españoles que tienen problemas de vivienda.

Pedro Sánchez se comprometió a que esta segunda legislatura sería la de la vivienda. Mientras él tiene varios inmuebles por todo Madrid alquilados, los españoles sufren la falta de vivienda pública que no se ha construido durante sus más de ocho años de mandato. Es el presidente del Gobierno de España que menos vivienda pública ha construido en la historia.