Se vende isla Centinela, situada en un embalse de Ávila: 10.000 m2 de superficie, un castillo de 1923 y vistas panorámicas a la sierra de Gredos

Se vende la isla Centinela en Ávila. Este emplazamiento, que incluye un castillo de 1923 de 1.000 metros cuadrados, está situado en la localidad de El Barraco, concretamente en el embalse de El Burgillo, con vistas a la sierra de Gredos. Esta localización está a la venta por una cantidad de 3,25 millones de euros, por la que te puedes hacer con un lugar idílico que está situado a una hora de Madrid. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la isla que está en venta con castillo incluido.

España tiene muchas joyas repartidas en su territorio y una de ellas es la provincia de Ávila. A pocos kilómetros de Madrid, esta zona está presidida por una sierra de Gredos que crea un entorno único en el que está la isla de Centinela, situada en el embalse de El Burgillo, perteneciente al municipio de El Barraco, lugar de nacimiento de grandes ciclistas como el Chava Jiménez o Carlos Sastre. Ahora este lugar es tendencia porque se vende una isla con un castillo de 1923 incluido por 3,25 millones de euros.

La isla Centinela es un espacio de 10.000 metros cuadrados situado en este embalse, al que sólo se puede acceder a través de barco y helicóptero en fechas de marea alta. Cuando baja, se puede acceder a través de vehículo propio. Esto explica la singularidad y privacidad de un entorno único que está presidido por un castillo de torres almenadas que se levantó en 1923 sobre una atalaya y que tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados.

Así es el castillo dentro de la isla Centinela

«Levantado en 1923 sobre una antigua atalaya y completamente reformado, el castillo se alza como un enclave esculpido entre roca y piedra, donde la arquitectura y la naturaleza se funden en un mismo gesto. Se distribuye en cuatro plantas conectadas por ascensor, y sus torres almenadas, sus terrazas panorámicas y sus grandes ventanales de suelo a techo regalan vistas de 360 grados sobre el embalse y la sierra abulense», se puede leer en CENTURY 21 Homeplace, que es la empresa encargada de comercializar esta joya que está a la venta por 3,25 millones de euros.

El castillo cuenta con un total de cuatro plantas que están conectadas por un ascensor en un edificio que lo forman siete habitaciones, varios salones, cocina, comedor y hasta una gran sala de fiestas que se puede utilizar para celebraciones o ampliar el número de habitaciones, que puede llegar a ser de 11 dormitorios con 11 baños. «Completan la propiedad un salón-comedor con cocina, almacén, garaje y sala de máquinas. Todas las estancias son exteriores y disponen de climatización integral —aire acondicionado por conductos con bomba de calor y frío, además de calefacción, garantizando el máximo confort en cualquier época del año», dicen desde la propiedad sobre una isla que es alimentada por varios paneles solares que entregan la electricidad a la zona. Estas son sus características: