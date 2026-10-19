Juan de Ávila, experto en finanzas: “Eres pobre. No debes darte ningún capricho si no tienes 12 meses de tus gastos en ahorros”

La tasa de ahorro de los hogares españoles se situó en el 11% de su renta disponible bruta durante el segundo trimestre de 2026, un punto porcentual por debajo del mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó el 12%. Se trata de su cifra más baja desde el primer trimestre de 2023. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este indicador, calculado tras eliminar los efectos estacionales y de calendario, acumula seis trimestres consecutivos de descenso, salvo el tercer trimestre del año pasado, cuando permaneció estable. Además, ha bajado seis décimas respecto al primer trimestre de 2026, cuando se situaba en el 11,6%.

De este modo, el ahorro de los hogares alcanzó los 57.019 millones de euros, por debajo de los 57.376 millones registrados en el mismo trimestre del año anterior, lo que supone un descenso del 0,6%. Por su parte, la inversión creció un 5,6% interanual, hasta situarse en 21.911 millones de euros, mientras que la necesidad de financiación disminuyó un 3,9%, hasta los 34.967 millones. En cuanto al valor añadido generado por los hogares, experimentó un incremento del 4,9%, hasta alcanzar los 91.207 millones de euros. Asimismo, el excedente bruto de explotación y la renta mixta bruta aumentaron un 4,6%, hasta sumar 71.191 millones.

«Tu economía es vulnerable»

Juan de Ávila, experto en finanzas, ha explicado en el pódcast «Hágale como quiera» cuándo considera que una persona puede permitirse ciertos caprichos. Su postura es contundente: «eres pobre. A ver, a ver, si no tienes 12 meses de tus gastos respaldándote en inversiones, no puedes tomarte unas vacaciones». Su argumento se basa en uno de los principios fundamentales de las finanzas personales: la necesidad de contar con un colchón económico que permita hacer frente a una posible pérdida de ingresos o a cualquier imprevisto que implique un desembolso de dinero.

Según la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España, dirigida a personas de entre 18 y 79 años, solo un 57% de la población podría mantener su nivel de consumo durante más de seis meses, mientras que un 6% tendría dificultades para sostenerlo durante más de una semana. Juan de Ávila tiene muy clara la cantidad que considera necesaria para contar con una protección financiera suficiente: «si no tienes un fondo de emergencia de seis meses a 12, tu economía es vulnerable».

Ahora bien, contar con ese respaldo económico puede requerir un esfuerzo de ahorro importante. Por ejemplo, una persona que gaste 1.200 euros al mes tendría que reunir 7.200 euros para cubrir seis meses de gastos y 14.400 euros para disponer de un año completo de tranquilidad financiera. Si sus gastos mensuales fueran de 1.800 euros, necesitaría ahorrar entre 10.800 y 21.600 euros.

Pero, ¿cómo ahorrar sin dejar de vivir? Sofía, otra de las participantes y especializada en finanzas personales, plantea una perspectiva más flexible sobre la gestión del dinero. «No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que a eso tendríamos que aspirar, pero somos humanos».

Su propuesta consiste en encontrar un equilibrio entre la construcción de una seguridad financiera a largo plazo y el cumplimiento de objetivos más inmediatos que permitan disfrutar del presente. «Si nosotros no cumplimos pequeñas metas de corto plazo o pequeños placeres, mejor que tu meta sea irte de vacaciones sin endeudarte, por ejemplo», sostiene.

Ambas posturas coinciden finalmente en una idea fundamental: desarrollar buenos hábitos financieros requiere motivación y pensar en las consecuencias de las decisiones económicas a largo plazo. «Sí, tiene que haber una motivación», admiten durante la conversación. Sofía también destaca la importancia de la economía del comportamiento y de cómo influye la visión de futuro en la gestión del dinero: «lo más importante para qué tan bueno eres con tus finanzas es la perspectiva de futuro».

Fórmula de Greene

La analista financiera Kimmie Greene se planteó en una ocasión una pregunta habitual entre quienes desean gestionar mejor su dinero: ¿tengo suficientes ahorros para mi edad? A partir de esta cuestión, desarrolló una fórmula orientativa que permite calcular cuánto dinero convendría tener ahorrado en cada etapa de la vida, tomando como referencia el salario bruto anual.

Según la fórmula Greene, a los 20 años sería recomendable tener ahorrado al menos el 25% del salario bruto anual. A los 30 años, la cantidad equivaldría a un año de sueldo; a los 35, a dos años; y a los 40, a tres veces el salario anual. La progresión continúa a los 50 años, cuando se aconseja acumular cinco veces el sueldo bruto, y a los 60, siete veces. Finalmente, al llegar a los 65 años, el objetivo sería disponer de unos ahorros equivalentes a ocho veces el salario bruto anual.

Por ejemplo, una persona con un salario bruto anual de 30.000 euros tendría como referencia unos 7.500 euros ahorrados a los 20 años, 30.000 euros a los 30, 60.000 euros a los 35 y 90.000 euros a los 40. A los 50 años, la cifra ascendería a 150.000 euros; a los 60, a 210.000 euros; y a los 65, a 240.000 euros. Se trata de cantidades orientativas que deben adaptarse a las circunstancias cada persona. Finalmente, cabe señalar que, según Kimmie Greene, entre los 35 y los 50 años es una etapa clave para consolidar la estabilidad económica.