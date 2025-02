Un matemático revela su método para ahorrar más de 2.500 euros al año y trabajar menos días

Ahorrar dinero es un reto para muchas personas, pero un matemático ha ideado un sistema práctico y eficaz que puede ayudar a cualquier persona a reunir una suma considerable sin que el proceso resulte abrumador. Se trata de una estrategia basada en principios matemáticos simples para ahorrar más de 2.500 euros al año. El diseño de este sistema de ahorro también incorpora un elemento motivacional importante: la posibilidad de utilizar el dinero ahorrado para un fin concreto.

Este método, conocido como «el método del sobre», propone un sistema para apartar cierta cantidad de dinero a la semana, logrando al final del año un ahorro significativo sin grandes sacrificios. Su creador, el matemático y divulgador Santi García, ha compartido este truco en redes sociales, donde se ha hecho viral debido a su efectividad. Con esta estrategia, cualquier persona puede ahorrar más de 2.500 euros anuales sin necesidad de conocimientos matemáticos ni grandes cambios en su estilo de vida.

El método para ahorrar más de 2.500 euros al año

Este truco se basa en una idea sencilla: utilizar los números pares comprendidos entre 2 y 100 para determinar cuánto se debe ahorrar semanalmente. En total, hay 50 números dentro de este rango. Cada semana, hay que sacar un número al azar de un sobre y apartar esa cantidad de dinero. Dado que un año tiene 52 semanas, hay un margen de dos semanas en las que se puede descansar del ahorro, lo que hace que el proceso sea flexible y llevadero.

El sistema está fundamentado en la fórmula de la suma de una sucesión aritmética. Al sumar los valores en los extremos de la serie (2 + 100, 4 + 98, 6 + 96, etc.), se obtiene una cantidad constante: 102. Como hay 25 combinaciones posibles con este mismo resultado, el total ahorrado a lo largo del año es de 2.550 euros. Ésta es la razón por la que el método resulta efectivo y predecible.

Una de las grandes ventajas de esta estrategia es que no impone una cantidad fija de ahorro cada semana, sino que permite cierta variabilidad. Algunas semanas la cantidad será baja (por ejemplo, si se extrae un dos o un cuatro), mientras que en otras se requerirá un mayor esfuerzo (como cuando toca ahorrar 98 o 100 euros). Otra característica interesante del método es su aplicación en pareja. Dado que todos los números que se utilizan son pares, el ahorro semanal se puede dividir entre do personas. Esto no sólo reduce la carga individual, sino que también añade un componente de compromiso mutuo y motivación compartida.

Santi García sugiere que las personas que adopten este método se fijen una meta atractiva, como hacer un viaje. Saber que al final del esfuerzo hay una recompensa tangible ayuda a mantener la disciplina a lo largo del año y convierte el ahorro en una actividad gratificante en lugar de un sacrificio. Este tipo de enfoque también contribuye a mejorar la relación de las personas con el dinero. No se trata sólo de acumular una cantidad determinada, sino de aprender a gestionar mejor los recursos, establecer prioridades y desarrollar una mentalidad financiera saludable.

Ventajas

El éxito del «método del sobre» radica en varios factores clave. En primer lugar, es un sistema estructurado que elimina la incertidumbre sobre cuánto se debe ahorrar cada semana. Al depender de la selección aleatoria de un número, también introduce un componente de sorpresa que mantiene el interés y evita que se convierta en una tarea monótona.

Además, el sistema se basa en un principio matemático sólido y comprobado, lo que garantiza que, si se sigue correctamente, es posible ahorrar más de 2.500 euros al año. A esto hay que sumar que cualquiera puede implementarlo con facilidad y adaptarlo según sus necesidades.

Consejos

Para que el método de ahorro funcione de la mejor manera posible, es fundamental seguir algunas recomendaciones que faciliten el proceso y aumenten las posibilidades de éxito. En primer lugar, la constancia es clave. Aunque es posible tomarse un descanso de hasta dos semanas, es importante no posponer el hábito indefinidamente, ya que perder la disciplina puede hacer que sea más difícil retomar el compromiso.

Además, es recomendable tener un lugar seguro para el dinero. Ya sea una cuenta bancaria separada, una alcancía o una caja fuerte, contar con un espacio exclusivo para los ahorros ayuda a evitar la tentación de gastarlos antes de tiempo. Del mismo modo, involucrar a otras personas en el proceso puede ser una estrategia efectiva. Compartir el objetivo con familiares o amigos no sólo brinda apoyo y motivación, sino que también aumenta el sentido de responsabilidad, lo que contribuye a mantener el compromiso.

Por último, registrar el progreso es una buena forma de visualizar los avances y mantener el entusiasmo. Anotar cada cantidad ahorrada permite ver el esfuerzo reflejado en números, lo que refuerza la motivación para continuar.