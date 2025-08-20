Ni jabón ni bicarbonato: el sencillo truco para dejar impolutos los cristales de tu casa y sin marcas
Existe un truco sencillo y eficaz para dejar los cristales de casa impecables y sin marcas, sin necesidad de utilizar jabón, bicarbonato ni productos costosos. Este método casero ha ganado popularidad por su sencillez y resultados sorprendentes, convirtiéndose en una solución práctica para quienes buscan una limpieza rápida y efectiva.
Con la llegada del buen tiempo y más horas de luz, es habitual aprovechar para poner a punto ventanas y cristales. Su limpieza no solo mejora la estética del hogar, sino que también permite aprovechar mejor la luz natural. Y dado que los cristales son una de las primeras cosas que se perciben desde el exterior, conviene mantenerlos en perfecto estado.
El truco consiste simplemente en utilizar una mezcla de agua templada y vinagre blanco en un pulverizador, aplicarla sobre la superficie y secar con papel de periódico o un paño de microfibra. El resultado es un cristal limpio, sin rastros ni halos, y con un acabado brillante.
Un gesto sencillo que puede marcar la diferencia y que se adapta a cualquier época del año. Porque mantener una casa cuidada empieza, muchas veces, por los pequeños detalles.
Ni bicarbonato ni jabón
El jabón es un básico a la hora de realizar todo tipo de limpiezas, siempre es mejor empezar a cuidar cada uno de estos elementos de una forma que quizás nos costará creer. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estos días.
Tendremos que empezar a ver llegar algunas situaciones que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en consideración. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que marquen estos días que hasta la fecha no imaginaríamos.
El bicarbonato se ha convertido en el otro ingrediente que deberemos empezar a tener en consideración en estos días que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener como gran aliado de la limpieza. De esta forma tan sencilla, conseguiremos un cambio de tendencia que puede ser esencial.
Este tipo de ingredientes naturales pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que parecerá que cada elemento puede acabar siendo esencial. En unas jornadas que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener en consideración.
Este sistema te asegura una limpieza perfecta de unos cristales que van a quedar realmente como nuevos. Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos está esperando.
Los expertos del blog de Día nos dan con una serie de ingredientes naturales que pueden acabar siendo los que acabarán para siempre con una suciedad acumulada que puede acabar siendo lo que marque estos días. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de dejar tus cristales impolutos con unos ingredientes que tienes en casa:
- El amoniaco es uno de los mejores productos que se pueden utilizar para limpiar los cristales, ventanas y espejos gracias a su efecto desengrasante y limpiador. De hecho, quienes lo utilizan aseguran que se utiliza un resultado sorprendente. Incluso, se atreven a decir que los cristales duran limpios más tiempo. La mejor manera de utilizarlo es verter un chorro pequeño de producto en un cubo con agua. Remueves un poco y moja la bayeta. A continuación, limpia los cristales haciendo círculos. Después, seca con un trapo limpio.
- Seguro que el anterior remedio casero limpia cristales ya le conocías. Pero seguro que el que vamos a contarte a continuación es todo un descubrimiento. En este caso tienes que coger una cebolla y partirla por la mitad. Con una de las partes frota sobre la superficie de los cristales sucios y deja que actúe durante unos 5 minutos aproximadamente. Para aclarar, vaporiza agua tibia mezclada con vinagre y rocía bien toda la superficie del cristal. Para secar, nada mejor que utilizar una bola de papel de periódico antiguo.
- Otro producto famoso por su poder limpiador es el vinagre. SI quieres poner a prueba este remedio casero para limpiar cristales solo tienes que mezclar agua y vinagre y echarlo en una botella con spray. De esta forma te será muy sencillo aplicarlo sobre la superficie del cristal. A la hora de secarlo, puedes utilizar un trapo limpio o bien una bola de papel de periódico. Lo que prefieres. Además, si quieres que la suciedad salga más fácilmente prueba a utilizar agua caliente y/o tibia en vez de fría.
- Y sustituyendo al vinagre, también puedes usar alcohol y mezclarlo con el agua. Para limpiar, humedece un poco de papel de cocina con el preparado y frota sobre los cristales, haciendo hincapié en la zona donde haya una mancha concreta. Después, seca con papel de periódico nuevamente.
