Primeras palabras de Pablo López tras conocerse que va a ser padre: «Estoy abrumado, feliz y bendecido»

Pablo López atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. El cantante malagueño ha acudido a una nueva edición de Cadena 100 ‘Por Ellas’ después de conocerse la noticia de que se convertirá en padre por primera vez junto a Laura Rubio, su mujer, con quien contrajo matrimonio el pasado año. Una etapa personal cargada de novedades que coincide con una cita en la que la música vuelve a ponerse al servicio de una causa que va mucho más allá de los escenarios.

Discreto con su vida privada, el artista ha construido su trayectoria dejando que sean sus canciones las que hablen por él. Su presencia en el concierto solidario, sin embargo, vuelve a poner de manifiesto su compromiso con una iniciativa que cada año reúne a artistas y miles de asistentes en torno a la lucha contra el cáncer de mama. Porque, en una noche en la que cada gesto cuenta, su voz se suma a la de quienes encuentran en la música una manera de acompañar, visibilizar y compartir esperanza.

La noticia de su próxima paternidad añade, además, un matiz especialmente significativo a este momento vital. Mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo, Pablo López continúa vinculado a una cita en la que las emociones adquieren una dimensión distinta. La celebración de la vida, el valor de los afectos y la importancia de sentirse acompañados atraviesan el espíritu de ‘Por Ellas,’ un evento que recuerda que detrás de cada diagnóstico hay historias personales, familias y personas que necesitan apoyo.

Su faceta más íntima despierta inevitablemente la curiosidad, aunque el interés de su presencia en el Movistar Arena va más allá de las novedades sentimentales. El cantante forma parte de ese grupo de artistas que contribuyen a dar visibilidad a una causa que necesita atención durante todo el año, también cuando los focos se apagan y el último acorde deja de sonar.

En este evento musical, el artista ha vuelto a demostrar su sensibilidad y compromiso con el proyecto solidario ‘Por Ellas’ de Cadena 100, una iniciativa que considera especialmente emocionante por todo lo que representa. Durante la entrevista con Cool, el artista ha destacado la fuerza de las personas que luchan contra la adversidad: «Este proyecto es impactante; no hay inspiración más bonita que la fortaleza y la valentía del ser humano».

Así afronta Pablo López la paternidad

Además, el cantante ha compartido una de las noticias más especiales de su vida: va a ser padre. Una noticia que ha despertado en él una mezcla de felicidad y emoción, y que ha querido compartir con naturalidad, a pesar de que hasta ahora sus conversaciones habían girado principalmente en torno a la música. «Feliz, abrumado por esto. Siempre había hablado de música, pero entiendo que es una noticia tan bonita y es para compartir», ha confesado.

Pablo López se encuentra así en un momento muy especial, en el que la música y su vida personal se llenan de nuevas emociones. El artista ha cerrado sus palabras mostrando su agradecimiento por esta nueva etapa que está a punto de comenzar: «Me siento feliz y bendecido». Unas declaraciones que reflejan la ilusión con la que afronta esta nueva aventura personal, sin perder la sensibilidad y la cercanía que siempre le han caracterizado.

Ha sido en este encuentro donde el artista ha puesto palabras a un momento personal que marca un antes y un después en su vida, sin perder de vista el motivo que le ha llevado una vez más hasta el escenario: sumar su voz a una noche en la que la música se convierte en solidaridad y cada canción lleva consigo un mensaje de esperanza.