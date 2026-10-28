Un reportero de ‘¡De viernes!’ que iba a entrevistar a Amador Mohedano ha desparecido en el accidente de tren de Toledo

Raúl Triguero, reportero de ¡De viernes! y rostro conocido de Mediaset desde hace años, está entre los desaparecidos de la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda. El periodista viajaba a Sevilla para hacer una entrevista a Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y ex marido de Rosa Benito.

Triguero fue uno de los reporteros habituales de Sálvame desde el 2013 hasta su cancelación en 2023. A lo largo de su trayectoria, Triguero ha realizado conexiones en directo desde distintos puntos de España, ofreciendo información de última hora y declaraciones de protagonistas de la crónica social. Su trabajo se ha caracterizado por la presencia sobre el terreno, la búsqueda de testimonios y un estilo que combina información y espontaneidad.

Aunque siempre tuvo un perfil discreto, en marzo de 2023, Truguero confesó en el directo de Sálvame que iba a contraer matrimonio con su pareja, Marcos Rubio. La noticia llegó después de una romántica pedida de mano en las calas de Roche, en Cádiz, durante una puesta de sol.

Según ha informado este miércoles la revista Hola, Triguero, que actualmente trabaja como reportero de ¡De viernes! en Telecinco, iba en uno de los trenes que han colisionado hoy entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda.

Según ha informado el mencionado medio, Triguero viajaba a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano, hermano de la cantante Rocío Jurado y ex marido de Rosa Benito.

Tragedia ferroviaria

Un tren de Alta Velocidad (AVE) de Renfe ha impactado contra un Iryo que se encontraba detenido entre las citadas localidades. El siniestro se ha registrado a las 08:48 horas, según ha informado Iryo, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante, causando el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo. Tras el impacto, dos coches han caído por un terraplén y los vagones han quedado completamente calcinados. De momento se han contabilizado 68 muertos y 15 heridos graves.