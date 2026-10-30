Confirman la muerte de Raúl Triguero, reportero de ‘¡De Viernes!’ y ‘Sálvame’, víctima del accidente de tren de Toledo

Se confirma el peor de los desenlaces: Raúl Triguero, conocido reportero de formatos como ¡De Viernes! y el desaparecido Sálvame, es una de las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario registrado a la altura del término municipal de Urda, en la provincia de Toledo. El periodista se encontraba entre los desaparecidos, tal y como trascendió en las primeras horas posteriores al siniestro. Finalmente, este viernes se ha confirmado su muerte tras dos jornadas de angustia, en las que sus familiares, amigos y compañeros mantenían la esperanza de que estuviera con vida, mientras intentaban dar con su paradero al constatar que figuraba entre los pasajeros del convoy afectado.

Raúl Triguero había subido a uno de los trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla con el objetivo de viajar hacia el sur peninsular para realizar una cobertura para ¡De Viernes!: una entrevista en exclusiva a Amador Mohedano, que previsiblemente formaría parte del contenido de la emisión del programa producido por Mandarina. Sin embargo, el comunicador nunca llegó a su destino. Al no responder a las llamadas tras conocerse la colisión, se activó de inmediato una búsqueda desesperada por hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid, hasta que las tareas de identificación forense han certificado la trágica pérdida.

El accidente, una de las tragedias ferroviarias más graves de las últimas décadas en la red de alta velocidad del país, se produjo el pasado miércoles. En ese punto de la línea férrea, en las inmediaciones de Urda, un AVE de Renfe colisionó con un tren de la compañía Iryo que se encontraba momentáneamente detenido sobre la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a un despliegue masivo de bomberos, personal sanitario del SESCAM, Guardia Civil y unidades de emergencias para evacuar a los heridos entre los amasijos de metal.

A medida que avanzan los trabajos técnicos y de rescate en la zona, el balance provisional de víctimas mortales se sitúa ya en torno a las 70 personas, a las que se suman decenas de heridos con lesiones de diversa consideración. Las autoridades judiciales y los equipos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) continúan recabando datos de las cajas negras y de los sistemas de señalización para esclarecer las causas exactas por las que ambos convoyes coincidieron en el mismo tramo.

La marcha de Raúl Triguero deja un vacío entre los profesionales de la crónica social y el reporterismo televisivo. Forjado en el periodismo a pie de calle, Triguero demostró su capacidad para conectar con los protagonistas de la actualidad y afrontó coberturas complejas con respeto, templanza y un estilo cercano y afable que se ganó el reconocimiento de sus compañeros.

Durante cerca de una década, su rostro se convirtió en un habitual para los espectadores de Mediaset gracias a sus intervenciones en Sálvame, donde formó parte de la guardia de reporteros que perseguía la noticia con micro en mano. Tras el cierre de esa etapa, dio el salto a ¡De Viernes!, donde se consolidó como un profesional clave en la elaboración de reportajes de investigación y entrevistas de fondo para el horario de máxima audiencia. Quienes compartieron redacción con él destacan por encima de todo su sentido del compañerismo y una devoción absoluta por un oficio al que dedicó su vida hasta el último momento.