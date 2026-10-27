Almeida y Teresa Urquijo pasean con Lucas en el triciclo de 149 euros que es el objeto de deseo de los padres primerizos

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están disfrutando de una etapa especialmente bonita desde la llegada de su primer hijo, Lucas. El matrimonio, que contrajo matrimonio en Madrid en abril de 2024, ha encontrado en la paternidad una nueva forma de disfrutar del tiempo juntos, con esos planes cotidianos que adquieren un significado diferente cuando llega un niño a la familia. Los paseos familiares de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo con su hijo Lucas se han convertido en una oportunidad para compartir momentos con el pequeño y desconectar de sus respectivas obligaciones, en una estampa que permite descubrir al alcalde de Madrid en una faceta más personal, lejos de los despachos y de la actualidad política que marca buena parte de su agenda.

En estas salidas, además de la complicidad de la pareja y la atención que dedican a su hijo, también hay detalles que no pasan inadvertidos. Uno de ellos es el triciclo JAZZ 3 de Kinderkraft, un modelo cuyo precio es de 149,90 euros y que está diseñado para acompañar a los niños durante sus primeros años. Su propuesta combina las funciones de un triciclo infantil con las de un vehículo de paseo, de manera que puede adaptarse a las distintas etapas de crecimiento del pequeño. Una opción pensada para esos primeros años en los que los desplazamientos todavía dependen en gran medida de los adultos, pero en los que los niños empiezan a descubrir poco a poco el movimiento y la autonomía.

El modelo cuenta con un asiento giratorio de 360 grados, que permite orientar al niño hacia el adulto o en el sentido de la marcha, además de un manillar de empuje para que los padres puedan dirigirlo durante los paseos. También incorpora una capota con protección solar UPF 50+ y un sistema de plegado que facilita guardarlo y transportarlo cuando termina la salida. Está concebido para utilizarse desde aproximadamente los nueve meses, siguiendo las indicaciones del fabricante, y permite modificar su configuración a medida que el pequeño desarrolla nuevas habilidades. Su precio en la tienda oficial de Kinderkraft es de 149,90 euros, una cifra que sitúa este accesorio entre las opciones disponibles para las familias que buscan un producto evolutivo para acompañar el crecimiento de sus hijos.

La nueva etapa familiar de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo

La llegada de Lucas, en julio de 2025, ha marcado un antes y un después en la vida de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Desde entonces, el alcalde de Madrid y su mujer compaginan sus respectivas responsabilidades profesionales con la crianza de su primer hijo, disfrutando de esos momentos en familia que forman parte de su nueva rutina. Aunque Almeida ocupa habitualmente la actualidad por su labor al frente del Ayuntamiento, sus apariciones junto a Teresa y el pequeño permiten conocer una faceta más personal del regidor.