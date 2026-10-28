Colas en Decathlon para hacerse con las zapatillas que lleva Hugh Jackman a sus 58 años: cómodas y bonitas pero no baratas

Encontrar unas zapatillas que sean cómodas para caminar durante horas y que además queden bien con prácticamente cualquier conjunto no siempre es sencillo. Sin embargo, hay modelos deportivos que están consiguiendo hacerse un hueco en gimnasios, asfalto o calles. Es el caso de las Altra Experience Flow 3, unas zapatillas de running que han llamado la atención por su diseño y sus características y que se pueden comprar en Decathlon por 168,99 euros. El actor Hugh Jackman ha contribuido a despertar el interés por este tipo de calzado después de ser visto con este modelo de la marca estadounidense durante una de sus últimas apariciones.

Las deportivas se han convertido en una de las opciones favoritas para los que buscan vestir de manera informal sin renunciar a la comodidad. Ya no se utilizan únicamente para entrenar, sino también para ir al trabajo, hacer recados o recorrer el centro de la ciudad. En esas, las Altra Experience Flow 3 destacan por una estética deportiva que encaja con vaqueros, pantalones informales y otras prendas habituales del día a día, pues su diseño permite incorporarlas a cualquier outfit.

Uno de los aspectos más llamativos de este modelo es su suela gruesa, un elemento que forma parte de su propuesta de amortiguación. Las zapatillas están diseñadas para correr sobre asfalto, aunque la marca también contempla su uso para caminar. De esta manera, pueden resultar interesantes para aquellos que buscan un mismo calzado para salir a entrenar y desplazarse a pie durante la jornada. Eso sí, conviene tener en cuenta que se trata de unas zapatillas de running y que sus características deben valorarse en función del uso que se les quiera dar.

Hugh Jackman las pone de moda

Otro de los puntos que diferencian a Altra de otras firmas deportivas es su apuesta por una horma amplia. La marca estadounidense es conocida por diseñar zapatillas que ofrecen más espacio en la zona delantera, de manera que los dedos puedan extenderse con mayor libertad. Este detalle puede resultar especialmente interesante para las personas que sienten presión en la parte delantera del pie cuando utilizan modelos más estrechos. No obstante, la anchura adecuada depende de la forma de cada pie.

La firma también apuesta por una filosofía de carrera natural, con diseños que buscan favorecer una pisada menos condicionada por las diferencias de altura entre el talón y la parte delantera. En las Altra Experience Flow 3, la propuesta combina esta orientación con una entresuela pensada para proporcionar amortiguación. El resultado es un calzado que busca ofrecer una experiencia cómoda tanto durante las sesiones de running como en los desplazamientos cotidianos, aunque la adaptación a este tipo de zapatillas puede variar de una persona a otra.

En cuanto al precio, las Altra Experience Flow 3 aparecen en la web de Decathlon desde 168,99 euros y se comercializan exclusivamente a través de su tienda online. No son precisamente unas zapatillas económicas, pero su propuesta puede llamar la atención de quienes priorizan la comodidad, una horma espaciosa y un modelo que sirva para diferentes situaciones. La aparición de Hugh Jackman con este modelo pone el foco en una tendencia que lleva tiempo ganando protagonismo, la de utilizar calzado deportivo también para vestir a diario.