Enrique Rojas, psiquiatra español: «Una mujer madura es aquella que ha hecho las paces con su pasado»

En numerosas ocasiones es nuestro pasado el que nos acompaña constantemente. Esto va de la mano de la estabilidad emocional, la forma en la que procesamos nuestras vivencias, los fallos que cometemos y cada uno de los capítulos que conforman nuestra historia personal.

El psiquiatra español Enrique Rojas ha reflexionado sobre las características que definen a una mujer madura. La clave se encuentra en aprender a convivir con las experiencias del pasado sin permitir que condicionen el presente y por eso considera fundamental desarrollar la capacidad de perdonar, superar los errores y mantener una actitud positiva ante la vida.

El significado de la madurez

El psiquiatra cuenta que una mujer madura es la que consigue reconciliarse con su historia personal, aceptar sus equivocaciones y abandonar los sentimientos de culpa que dificultan su bienestar emocional. Una perspectiva que demuestra que la madurez psicológica no está relacionada sólo con la edad, sino con el crecimiento personal y la manera de gestionar las emociones.

Al mismo tiempo, el acto de perdonarse a uno mismo resulta especialmente importante porque son numerosas las personas que mantienen durante años sentimientos negativos relacionados con decisiones anteriores.

¿Cuál es la característica fundamental?

El especialista también destaca que mirar hacia adelante con ilusión constituye una característica esencial de las personas emocionalmente maduras. Lo anterior no significa olvidar las experiencias dolorosas, sino comprenderlas, interiorizar los aprendizajes y evitar que determinen las decisiones futuras.

El bienestar personal

Enrique Rojas también relaciona el bienestar personal con el mantenimiento de las relaciones afectivas saludables, cultivar amistades y desarrollar proyectos vitales.

La aceptación personal y el equilibrio emocional permiten afrontar las dificultades cotidianas desde una perspectiva más serena y constructiva. Por lo tanto, el mensaje de Rojas invita a comprender la madurez como ese proceso de transformación interior y perdonar y aprender de los errores para poder construir una vida plena.