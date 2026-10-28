Las casas reales europeas reaccionan al accidente ferroviario de Toledo y trasladan su apoyo a Felipe VI

La tragedia ferroviaria ocurrida en Urda (Toledo) ha provocado una oleada de mensajes de condolencia que ha traspasado las fronteras españolas. Las casas reales europeas han querido trasladar su apoyo a Felipe VI y, a través del monarca, hacer llegar su pésame a los familiares de las víctimas, a los heridos y a todas las personas afectadas por el grave siniestro. Entre las primeras reacciones se encuentran las del rey Haakon de Noruega, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda y el gran duque Guillermo de Luxemburgo. También el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha expresado sus condolencias al jefe del Estado español.

El rey Haakon ha enviado un telegrama a Felipe VI para expresar su profunda tristeza ante una noticia que ha conmocionado a España. «En nombre del pueblo noruego y en el mío propio, deseo expresarle mis más sinceras condolencias a usted y al pueblo español», ha escrito el soberano, que ha querido mostrar así la solidaridad de Noruega en estos momentos de dolor. El monarca ha concluido su mensaje con una petición expresa al Rey para que haga llegar sus palabras a quienes han sufrido directamente las consecuencias del accidente. «Le ruego que transmita mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por este trágico suceso», ha señalado.

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El gran duque Guillermo de Luxemburgo también ha trasladado sus condolencias a Felipe VI y ha hecho extensivo su apoyo a los heridos, a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas. «Con gran tristeza he recibido la noticia de la catástrofe ferroviaria ocurrida cerca de Toledo», ha manifestado en su mensaje al monarca español. Además, ha querido reconocer la labor de los profesionales que trabajan en la zona para atender a los pasajeros y auxiliar a los damnificados. «Mis pensamientos acompañan también a los equipos de rescate y al personal movilizado en el terreno para socorrer a las víctimas», ha añadido, antes de concluir: «Le ruego acepte, Majestad, la expresión de nuestra más entera solidaridad con el pueblo español ante esta prueba».

En la misma línea se han pronunciado los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, que han expresado su cercanía con las familias que atraviesan este momento de dolor e incertidumbre. «Nuestros pensamientos están con los afectados por la catástrofe del tren en Urda, España. Este horrible accidente ha sumido en un hondo pesar a muchas familias», han manifestado. «Nos unimos a su dolor y al de todas las personas heridas o preocupadas por el destino de sus seres queridos», han añadido. Por su parte, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha enviado un telegrama a Felipe VI para expresar su pesar por las víctimas mortales y desear una pronta recuperación a los heridos.

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Felipe VI cancela su agenda oficial tras el accidente ferroviario

Las muestras de solidaridad internacional han coincidido con la decisión de Felipe VI de cancelar los actos oficiales previstos para este miércoles y jueves ante la gravedad de lo ocurrido. El monarca se encontraba en Bétera (Valencia), donde asistía al ejercicio militar Grifo 2026, cuando conoció la magnitud del accidente y decidió acortar su visita. Desde allí, trasladó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y explicó que había hablado con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para conocer más detalles del siniestro y seguir la evolución de la emergencia.

Entre los compromisos suspendidos figuraba la asistencia del Rey al concierto conmemorativo del 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals, previsto para la tarde del miércoles en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Para el jueves, Felipe VI tenía programada la clausura del World Infrastructure Forum (WIF). Los Reyes también han expresado públicamente su pesar a través de un mensaje difundido por la Casa Real: «Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)». En el comunicado, Felipe VI y la reina Letizia han trasladado su «pésame, tristeza y cariño» a los familiares de las víctimas, además de enviar su apoyo a los heridos y reconocer el trabajo de los equipos de emergencia y de todos los profesionales movilizados en la zona.

La reina Sonia viajará a Málaga en su primer desplazamiento oficial al extranjero tras la muerte de Harald V

Las condolencias de Haakon de Noruega llegan en vísperas de un compromiso institucional de especial relevancia para la familia real noruega en España. La reina Sonia viajará este jueves a Málaga para inaugurar una exposición dedicada a Edvard Munch en el Museo Picasso Málaga, en una muestra que reunirá la obra del pintor noruego con la del artista malagueño. El desplazamiento supondrá su primer viaje oficial al extranjero tras la muerte de Harald V. La soberana estará acompañada por la ministra noruega de Cultura e Igualdad, Lubna Jaffery, y la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, además de otras autoridades.

La inauguración tendrá lugar en el Palacio de Buenavista, sede de la pinacoteca, y la visita continuará al día siguiente con un recorrido por el Colegio Noruego de la Costa del Sol, situado en Arroyo de la Miel. Un viaje que se produce mientras la familia real noruega se suma a las muestras internacionales de apoyo a España tras una tragedia que ha conmocionado al país y que mantiene la atención puesta en las víctimas, sus familiares y los equipos que continúan trabajando para atender a los afectados.